JUTARNJA RUTINA NAJPOZNATIJIH SVETSKIH BIZNISMENA: Evo šta je ključ njihovog uspeha

POZNATI biznismeni, milijarderi i tehnološki moguli, osim što su spremni da danonoćno rade ne bi li ostvarili svoje ciljeve, imaju veoma specifične rutine, a za mnogi od njih smatraju da je upravo to ključ njihovog uspeha.

Jutro bez telefona

Osnivač "Amazon"-a Džefri Vezos se uvek budi bez alarma, a nakon buđenja, kako BizLajf prenosi, voli da popije kafu sa svojom izabranicom i lista dnevne novine.

U njegovom domu je strogo zabranjeno da se koristi mobilni telefon ujutru, a nakon kafe, voli da doručkuje sa svojom decom.

Kasnije, odlazi na trenin kako bi održao dobru formu.

On naglašava da je njegov mozak "najaktivniji oko 10 ujutru" kao i da u to vreme najčešće donosi one najbitnije odluke i organizuje sastake.

Dobar san

Ilon Mask je još jedna osoba koja voli da naglasi da je prekomerno korišćenje telefona jedan od glavnih okidača za anksioznost, zbog čega treba smanjiti korišćenje istok ujutru.

Osnivač "Tesle", "Spejs Iksa" i vlasnik "Iksa" takođe voli da se dobro naspava jer smatra da će samo tako biti produktivan tokom dana.

Nakon tuširanja, veoma kratko koristi telefon kako bi ispratio šta se dešava unutar kompanija i u svetu.

Akcenat na minimalizam

Mark Zakerberg ujedino i glavna konkurencija Ilona Maska, ima sasvim drugačiju rutinu za razliku od navedenih milijardera.

On se striktno drži svog rasporeda i dan započinje tačno u 8 ujutru kada prvo provera šta se dešava na njegovoj mreži "Fejsbuk", a nakon toga su na redu "Mesindžer" i "VacAp".

Nakon toga ga čeka trening borilačkih veština, tuširanje i spremanje za radni dan.

Ono što voli da naglasi jeste, kao pristalica minimalizma, da najmanje vremena treba da bude odvojeno za oblačenje, te je savet za biranje svedenijih komada ključan kako bi više vremena posvetili drugim stvarima.

Prilagođavanje

Tvorac najpoznatije platforme veštačke inteligenicije "Čet Dži-Pi-Ti", Sem Altman, iako ne voli svoju jutarnju rutinu, priznaje da je to jedini način kako bi ostao produktivan.

Odmah po buđenju, sprema produženi espreso bez mleka i čita mejlove, nakon čega sledi kratko opuštanje svetlosnom terapijom što mu pomaže da se apsolutno razbudi.

Najviše voli da radi ujutru kada mu je fokus na najvišem nivou, te insistira da svi sastanci budu gotovi do podneva.

Buđenje pre svih

Tim Kuk, izvršni direktor "Epla", je možda onaj sa najstrožijim režimom.

Njegova rutina se sastoji od buđenja u 15 do 4, najkasnije u 4 ujutru, čitanjem mejlova sat vremena (obično oko 700), a potom oko 5 ide na trening bez telefona.

Tek kasnije sledi tuširanje i doručak, a Kuk smatra da je ova rutina upravo ključ njegovog uspeha, kao i zavidna disciplina.

Kao razlog zašto toliko rano ustaje navoe je da u to vreme "svi spavaju i može na miru da radi".