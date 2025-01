UTICAĆE 20 DANA Astro savet za 8. januar: Aspekti Merkura u Jarcu donose ljubavne poruke, ali i brzopletost

HITRI Merkur, planeta mentalnog stanja, logike, komunikacija, biznisa, 8. januara, u 11.31, ulazi u Jarca, znak discipline, istrajnosti, ambicije, preko koga će prelaziti do 28. januara.

Foto: Shutterstock

Osobe s ovom pozicijom Merkura su uporne, istrajne, oprezne, preduzimljive, praktične, pragmatične, realisti, konstruktivne, racionalne, ekonomične, sistematične. Poseduju dar za učenje stranih jezika. Slabe zdravstvene tačke su im kosti, zglobovi i koža.

Čim uđe u deseti zodijački znak, Merkur će obrazovati romantičan, kreativan sekstil sa egzaltiranom Venerom u Ribama gde ostaje do kraja januara, pa će ovaj period biti povoljan za pisanje, učenje, komponovanje, naročito od 14. do 24. januara kada bude formirao sekstil sa Saturnom i Neptunom (posle 22. januara) u umetničkim Ribama, kao i trigon sa Uranom u Biku (od 19. do 28. januara).

Ovaj aspekt će sigurno doprineti i povećanom broju objava, poruka, mejlova pa i pisama ljubavne prirode.

Osim harmoničnih, Merkur pravi i izazovne aspekte, prvi, 20. januara, kada ulazi u opoziciju sa retrogradnim Marsom u Raku, što donosi jaku nervnu napetost, agresivnost i podložnost povredama (šake), naročito u kući. Drugi aspekt, inkonjunkcija s retrogradnim Jupiterom u Blizancima (kojima upravlja Merkur), od 12. do 24. januara, upozorava na brzopletost, pogrešne odluke, prekid u obrazovanju, probleme sa dokumentima u inostranstvu.