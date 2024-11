ASTRO SAVET ZA PONEDELJAK 4. NOVEMBAR: Mars ulazi u znak Lava posle godinu i po dana - Očekujte priliv energije, pazite kičmu i srce

RANO ujutru, Mars, planeta akcije, snage, strasti, ljubomore, borbe, oružja, seksualnosti, vitalnosti, ali i povreda, posle godinu i po dana, ulazi u vatrenog, hrabrog, dominantnog Lava.

Foto: Free Images Pixabay

To predstavnicima ovog ali i druga dva vatrena znaka, Ovnovima i Strelcima, donosi priliv energije, entuzijazma i optimizma, biće aktivniji, brži, efikasniji. Ali, to donosi i opasnost od povreda i problema sa kičmom, kao i srčane tegobe.

Čim uđe u peti zodijački znak ljubavi, dece, kreativnosti, sporta, 4. novembra, rano ujutru, Mars će formirati opoziciju sa Plutonom na 29. stepenu Jarca. Mars i Pluton upravljaju Ovnom i Škorpijom, znacima koji simbolizuju osvajanje, strast, rat, agresiju, fanatizam, transformaciju, regeneraciju. Ovaj aspekt će najviše osetiti Rakovi, Jarčevi, Ovnovi i Vage rođene u trećoj dekadi i julski Lavove i januarske Vodolije.

Lav je znak ljubavi, dece, kreativnosti, sporta, lidera, a Jarac ambicije, ugleda, moći, politike, istrajnosti. Zato će i naglasak, za vreme trajanja ove opozicije biti na tim oblastima, i to do sredine januara, a zatim od 8. do 28. aprila 2025. godine.