ŠTA JE NEZDRAVA SEKSUALNOST: Sve je dozvoljeno dok ne pređe u patologiju

SVI smo po prirodi senzualni, samo su nam senzibiliteti različiti.

Isto se odnosi i na doživljavanje i ispoljavanje seksualnosti. Tako u vezama postoje kompatibilni partneri koji se razumeju već na prvi pogled i dodir, ali i oni čije je poimanje seksualnosti i uzbuđenja u intimnom odnosu različito. Događa se ponekad da jedan od partnera ponašanje svog izabranika smatra devijantnim, ali uprkos tome ostaje u ljubavnom odnosu.

Na jednom forumu naišli smo na objavu u kojoj devojka objašnjava da je imala divnu dvogodišnju vezu sa momkom, a da je on odjednom počeo da predlaže seks u troje i stvari koje su njoj neprihvatljive. Ovaj slučaj nije usamljen. Pa se pomenuta devojka pita da li mu je dovoljna, da li je sve u redu sa njim"?

Zbog čega neko ima "nezdravu" seksualnost i šta sve može proisteći iz toga objašnjava nam prof. dr Aleksandar Milošević, urolog:

- Zaljubljenost je nagonska faza, najniža faza odnosa komunikacije. Privlačnost i zaljubljenost prolaze, traju dok se luče hormoni i ne primećuju se mane kod partnera. Tako je bilo i kad je pomenuta devojka počela da primećuje navedeno tek posle dve godine, a i dečko koji je bio zaljubljen do tada nije iskazivao svoje osobine, sve dok je zaljubljenost trajala. Tada mu je ona bila dovoljna. Međutim, kako pada zaljubljenost kod nekoga tada i erotski nagon slabi i traži se nešto drugo, ispoljavaju se do tada nepokazane osobine.

Šta bi devojka trebalo da uradi u takvoj situaciji?

- Najčešće jednom partneru ne prijaju sfingerski odnosi i on ih trpi zbog nečeg drugog. To nije dobro, patološki je. Ako devojci sa foruma, i svakoj drugoj koja se nađe u takvoj situaciji, predloženo prija i prihvati, onda je u redu. Posle faze zaljubljenosti videće se razlike među partnerima, pa i to da li ih one privlače ili odbijaju od druge osobe.

Jesu li sfingerska okupljanja dozvoljena ili zabranjena?

- Svi oblici seksualnog afiniteta i identiteta su dozvoljeni. U nekim zemljama ovakva okupljanja nisu dozvoljena, kod nas jesu, iako se uglavnom osuđuju. Sve zavisi od vaspitanja i zemlje. Ovakvi skupovi se pogotovo osuđuju u Rusiji, ali u Švedskoj, Americi, Danskoj, Holandiji ne. Međutim, po svemu sudeći, nebinarne osobe osvojiće svet. Homoseksualci su već prihvaćeni, uskoro će se zakonski prihvatiti postojanje trećeg roda.

Šta seksualno nastranim ljudima nedostaje u životu pa im baš "to" nešto devijantno treba?

- Jednostavno je tako, svi smo različiti. Svako ima drugačije želje. Ima muškaraca koji vole ženski rod, pa onih koji vole određeni tip žena. Na to potpuno utiče moda. U vreme Merilin Monro sve žene su bile plave. U vreme Cece Ražnatović crne. Moda i socijalno okruženje utiču na naše opredeljene i površne osobine, ali ne mogu preterano da nam utiču na mozak. Ako imamo čvrste, jasne ciljeve, njih teško može da promeni psihoterapija.