PČELE UMIRU PO CELOM SVETU: Truju ih herbicidima, pesticidima i zbog ekoloških problema

SVETSKA populacija pčela opada zbog upotrebe herbicida i pesticida, hemikalije dovode do toga da se nove matice rađaju sve ređe, a takođe utiču kisele kiše, masovna seča šuma i drugi ekološki problemi.

Foto: pixabay

-Pčele umiru od upotrebe herbicida i pesticida i od kiselih kiša. Najveći problem je što su matice počele da se retko rađaju. Sama matica izleti iz košnice samo da bi se parila sa trutovima, ostalo vreme je hrane pčele, koje mogu doneti nektar otrovan pesticidima i herbicidima i matica umire – rađanje pčela staje, a nova matica se ne rađa, objsnio je u Sputnjik vodeći stručnjak radne grupe „Fudnet NTI“ Mihail Čarni.

Kako je objasnio, sva preduzeća i poljoprivredna zemljišta moraju da upozore pčelare da prskaju kako bi pčele bile zatvorene na dan-dva i ne bi izletele iz košnica. Takođe, prema njegovim rečima, krše se doze prilikom obrade njiva, sama obrada se vrši pre kiša, a ne posle i zajedno sa štetočinama umiru i pčele.

Prema rečima nezavisnog stručnjaka Leonida Hazanova, pad broja pčela se zaista dešava, a primećen je još pre 15 godina.

-Smanjenje populacije pčela na planeti zbog masovne seče šuma, upotrebe otrovnih pesticida, zagađenja vazduha i drugih razloga, u principu, može dovesti do ozbiljnih gubitaka za globalnu ekonomiju, istakao je on.

Rad ovih insekata je usko povezan sa ekosistemom planete: oni ne oprašuju samo divlje, već i poljoprivredne biljke i za njih nema alternative, objasnio je stručnjak.

On je dodao da jedan roj pčela u jednom danu može da opraši do 2 miliona cvetova i da to ne može da učini nijedna mašina, a kamoli čovek.

-Da bi se popunila populacija pčela, neophodno je sprovesti niz mera, od njihovog uzgoja do smanjenja upotrebe hemijskih pesticida, dodao je Hazanov.

Lider Komunističke partije Rusije Genadij Zjuganov rekao je u utorak da je pomor pčela najveća katastrofa na svetu i da je polovina pčela na južnoj Zemljinoj hemisferi već umrla.

sputnikportal.rs

