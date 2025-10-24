Zajednica

SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE: Značaj prevencije i ranog otkrivanja

V.N.

24. 10. 2025. u 09:48

RAK dojke jedna je od čestih bolesti današnjice, ali ono što može da mu stane na put jesu samopregledi, redovni pregledi i poverenje u svoje telo. Svaka žena koja jednom mesečno zastane, pogleda sebe u ogledalu i oslušne sopstveno telo, već je načinila prvi korak ka prevenciji. To nije strah — to je hrabrost koja spasava život.

СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ РАКА ДОЈКЕ: Значај превенције и раног откривања

Foto: Shutterstock

Svetski dan borbe protiv raka dojke obeležava se 24. oktobra i rezultat je zajedničke energije miliona žena koja podiže svest o tome da bolest ne znači da nada ne postoji , već ovakva dijagnoza znači početak borbe koja se može dobiti. Cilj je da se obeležavanjem ovog dana podigne svest o značaju prevencije, ranog otkrivanja i lečenja raka dojke, kao i da se pruži podrška ženama koje se suočavaju sa ovom bolešću.

 

Značaj prevencije i ranog otkrivanja

Rak dojke je najčešći maligni tumor kod žena u svetu i u Srbiji. Ipak, dobra vest je da se u velikom broju slučajeva može uspešno lečiti – ako se otkrije na vreme. Zato su samopregled dojki, redovni preventivni pregledi i mamografski skrining od ključnog značaja. Samopregled bi trebalo obavljati jednom mesečno, dok se preporučuje da žene starije od 45 godina redovno idu na mamografiju.

Stanje u Srbiji

Srbija je, prema broju obolelih, slična zemljama u regionu, ali po broju smrtnih slučajeva nažalost spada među vodeće zemlje u Evropi. To ukazuje na potrebu za jačanjem sistema prevencije i ranog otkrivanja, boljom edukacijom i dostupnošću zdravstvenih usluga ženama širom zemlje.

Rak dojke nije samo zdravstveno pitanje – to je društveni izazov koji zahteva zajedničku akciju: pojedinaca, institucija, medija i celog društva.

Zapamti:

Jedan pregled može spasiti život

Briga o zdravlju je čin ljubavi prema sebi

Rano otkrivanje znači šansu za potpuno izlečenje

Svetski dan borbe protiv raka dojke nas podseća da snaga žene nije samo u borbi, već i u prevenciji, podršci i solidarnosti.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SVETSKI DAN HRANE-PODSETNIK NA ODGOVORNOST
Zajednica

0 3

SVETSKI DAN HRANE-PODSETNIK NA ODGOVORNOST

SVETSKI dan hrane se obeležava svake godine 16. oktobra. Ovaj dan nas podseća da je hrana jedna od najosnovnijih ljudskih potreba. Na planeti koja proizvodi dovoljno hrane za sve, niko ne bi smeo da bude gladan.

16. 10. 2025. u 15:03UN cilj 2

Politika
Tenis
Fudbal
NEKA JESEN BOLJE ZVUČI UZ AUDIO BM

NEKA JESEN BOLjE ZVUČI UZ AUDIO BM