SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE: Značaj prevencije i ranog otkrivanja

RAK dojke jedna je od čestih bolesti današnjice, ali ono što može da mu stane na put jesu samopregledi, redovni pregledi i poverenje u svoje telo. Svaka žena koja jednom mesečno zastane, pogleda sebe u ogledalu i oslušne sopstveno telo, već je načinila prvi korak ka prevenciji. To nije strah — to je hrabrost koja spasava život.

Foto: Shutterstock

Svetski dan borbe protiv raka dojke obeležava se 24. oktobra i rezultat je zajedničke energije miliona žena koja podiže svest o tome da bolest ne znači da nada ne postoji , već ovakva dijagnoza znači početak borbe koja se može dobiti. Cilj je da se obeležavanjem ovog dana podigne svest o značaju prevencije, ranog otkrivanja i lečenja raka dojke, kao i da se pruži podrška ženama koje se suočavaju sa ovom bolešću.

Značaj prevencije i ranog otkrivanja

Rak dojke je najčešći maligni tumor kod žena u svetu i u Srbiji. Ipak, dobra vest je da se u velikom broju slučajeva može uspešno lečiti – ako se otkrije na vreme. Zato su samopregled dojki, redovni preventivni pregledi i mamografski skrining od ključnog značaja. Samopregled bi trebalo obavljati jednom mesečno, dok se preporučuje da žene starije od 45 godina redovno idu na mamografiju.

Stanje u Srbiji

Srbija je, prema broju obolelih, slična zemljama u regionu, ali po broju smrtnih slučajeva nažalost spada među vodeće zemlje u Evropi. To ukazuje na potrebu za jačanjem sistema prevencije i ranog otkrivanja, boljom edukacijom i dostupnošću zdravstvenih usluga ženama širom zemlje.

Rak dojke nije samo zdravstveno pitanje – to je društveni izazov koji zahteva zajedničku akciju: pojedinaca, institucija, medija i celog društva.

Zapamti: Jedan pregled može spasiti život Briga o zdravlju je čin ljubavi prema sebi Rano otkrivanje znači šansu za potpuno izlečenje

Svetski dan borbe protiv raka dojke nas podseća da snaga žene nije samo u borbi, već i u prevenciji, podršci i solidarnosti.