Obrazovanje

DAN OTVORENIH VRATA NA FILOLOŠKOM FAKULTETU 31. JANUARA: Poruka za buduće filologe

Ljiljana Begenišić

19. 01. 2026. u 14:42

Dan otvorenih vrata za buduće studente na Filološkom fakultetu održaće se u subotu, 31. januara, u 11 časova u Sali 11.

ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ 31. ЈАНУАРА: Порука за будуће филологе

Filološki fakultet

Nakon opšte prezentacije zainteresovani će moći da se do 14 časova detaljno obaveste o svim pojedinačnim studijskim programima.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

VRŠNJACIMA IZ EVROPE OPISALI NAŠE OBIČAJE - PROJEKAT BOŽIĆNA ČESTITKA ĐAKA OŠ BORA STANKOVIĆ IZ BEOGRADA
Obrazovanje

0 0

VRŠNJACIMA IZ EVROPE OPISALI NAŠE OBIČAJE - PROJEKAT "BOŽIĆNA ČESTITKA" ĐAKA OŠ "BORA STANKOVIĆ" IZ BEOGRADA

U OKVIRU školskog projekta "Božićna čestitka", koji podstiče međunarodnu saradnju i negovanje kulturne razmene, učenici Osnovne škole "Bora Stanković" iz Beograda poslali su praznične čestitke na nemačkom jeziku vršnjacima u četiri evropske zemlje - u Švedsku, Francusku, Dansku i Grčku. Takođe, oni su dobili čestitke od svojih vršnjaka iz škola u ovim evropskim državama.

19. 01. 2026. u 12:21

Politika
Tenis
Fudbal
KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!

KAKVA DRAMA! Rukometna reprezentacija Srbije ipak izbačena sa Evropskog prvenstva!