DAN OTVORENIH VRATA NA FILOLOŠKOM FAKULTETU 31. JANUARA: Poruka za buduće filologe
Dan otvorenih vrata za buduće studente na Filološkom fakultetu održaće se u subotu, 31. januara, u 11 časova u Sali 11.
Nakon opšte prezentacije zainteresovani će moći da se do 14 časova detaljno obaveste o svim pojedinačnim studijskim programima.
