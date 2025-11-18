PRIJAVE DO 19. DECEMBRA: Raspisan konkurs za dodelu Svetosavske nagrade

MINISTARSTVO prosvete raspisalo je konkurs za dodelu Svetosavske nagrade za 2025. godinu, koji je otvoren do 19. decmbra.

Javni poziv da predlože kandidate za dodelu nagrade upućen je svim zainteresovanim obrazovno-vaspitnim ustanovama, ustanovama učeničkog i studentskog standarda, strukovnim udruženjima, zajednicama škola, univerzitetima, kao i drugim pravnim i fizičkim licima.

Svetosavska nagrada se dodeljuje za postignute izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja i vaspitanja, unapređivanju obrazovno-vaspitne prakse i razvoju naučnih i umetničkih dostignuća u oblasti obrazovanja i vaspitanja.

U saopštenju se navodi da pravo da budu predloženi za nagradu imaju učenici osnovnih i srednjih škola, studenti svih nivoa studija, zaposleni u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, školama sa domom učenika, visokoškolskim ustanovama i ustanovama učeničkog i studentskog standarda.

Takođe, predložene mogu da budu i ustanove, stručna društva i zajednice škola, autori stručnih i naučnih dela iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, ostali pojedinci i institucije koji učestvuju u formalnom i neformalnom obrazovanju i svojim angažovanjem doprinose razvoju obrazovanja i vaspitanja.