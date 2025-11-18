Obrazovanje

PRIJAVE DO 19. DECEMBRA: Raspisan konkurs za dodelu Svetosavske nagrade

Branka Borisavljević

18. 11. 2025. u 16:04

MINISTARSTVO prosvete raspisalo je konkurs za dodelu Svetosavske nagrade za 2025. godinu, koji je otvoren do 19. decmbra.

ПРИЈАВЕ ДО 19. ДЕЦЕМБРА: Расписан конкурс за доделу Светосавске награде

Foto: Printskrin

Javni poziv da predlože kandidate za dodelu nagrade upućen je svim zainteresovanim obrazovno-vaspitnim ustanovama, ustanovama učeničkog i studentskog standarda, strukovnim udruženjima, zajednicama škola, univerzitetima, kao i drugim pravnim i fizičkim licima.

Svetosavska nagrada se dodeljuje za postignute izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja i vaspitanja, unapređivanju obrazovno-vaspitne prakse i razvoju naučnih i umetničkih dostignuća u oblasti obrazovanja i vaspitanja.

U saopštenju se navodi da pravo da budu predloženi za nagradu imaju učenici osnovnih i srednjih škola, studenti svih nivoa studija, zaposleni u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, školama sa domom učenika, visokoškolskim ustanovama i ustanovama učeničkog i studentskog standarda.

Takođe, predložene mogu da budu i ustanove, stručna društva i zajednice škola, autori stručnih i naučnih dela iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, ostali pojedinci i institucije koji učestvuju u formalnom i neformalnom obrazovanju i svojim angažovanjem doprinose razvoju obrazovanja i vaspitanja.

