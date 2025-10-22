Obrazovanje

NAJAVA MINISTARSTVA PROSVETE: Smeštaj u domovima i za studente sa manje od 48 ESPB bodova

Ljiljana Begenišić

22. 10. 2025. u 11:50

Studenti upisani na budžet sa manjim brojem ostvarenih ESPB bodova od 48, mogu kao i ostali budžetski studenti da konkurišu za smeštaj i ishranu u ustanovama studentskog standarada pod istim uslovima kao i ostali studenti koji se finansiraju iz budžeta.

Foto: Energoprojekt - urbanizam i arhitektura

Ovo je saopštilo Ministarstvo prosvete uz napomenu da oni, takođe, mogu konkurisati kredite, pod istim kriterijumima,  koji predviđa Zakon o učeničkom i studentskom standardu, važeći pravilnici i objavljeni konkursi.

Pravo da se prijave na Konkurs za dodelu studentskih kredita, u skladu sa zakonom, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji nisu u radnom odnosu, koji su prvi put upisani u zimski semestar studija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.   Na konkurs se mogu prijaviti studenti I godine osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija (osnovnih studija) koji su prvi put upisali prvi semestar i studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija.

Uslov za dobijanje studentske stipendije su položeni svi ispiti iz prethodne godine i ostvarena prosečna ocena od najmanje 9 ( devet) .
O bližim uslovima i ko se može prijaviti na konkurs za dobijanje studentske stipendije ili kredita možete pronaći na sledećem linku.

Rok za prijavljivanje na Konkurs je od 1. novembra do 1. decembra 2025. godine i biće  dostupan na adresi.   
Pravo na smeštaj u ustanovi za smeštaj studenata u Republici Srbiji  imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su upisani prvi put u određenu godinu na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije i čije prebivalište nije u sedištu visokoškolske ustanove na kojoj studira.

Pravo na smeštaj u ustanovi mogu da ostvare i studenti koji imaju državljanstvo države u regionu, pod uslovima iz stava 1. ove tačke, osim uslova koji se odnosi na državljanstvo Republike Srbije.

 

