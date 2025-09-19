ZLATNE DIPLOME ZA STARE ĐAKE: U Matematičkoj gimnaziji obleženo pola veka od mature generacija 1965-1974

NAJBOLjA srednja škola u Srbiji - Matematička gimnazija ne zaboravlja svoje stare učenike. Đaci koji su diplomu stekli pre pola veka okupili su se u svečanoj sali povodom uručenja Zlatnih diploma generaciji maturanata iz 1969, 1970, 1971, 1972, 1973. i 1974. godine.

Foto: Matematička gimnazija

Oko stotinu nekadašnjih gimnazijalaca, drugova iz školske klupe došlo je da obeleži ovaj važan jubilej. Prisetili su se školskih dana, druženja, uspeha. Neki od njih nisu krili ni suze. Među "zlatnima" se našao i Srđan Ognjanović, bivši diektor naše najtrofejnije škole. Svečanost je protekla u lepoj i toploj atmosferi, uz puno radosti i emocija.

Zlatne diplome uručila je Mirjana Katić, direktor Matematičke gimnazije uz pomoć učenika Anđele Gavrilović i Dositeja Jovanovića.

- Ovo druženje još jednom je pokazalo koliko je veza između škole i njenih učenika trajna i snažna, kao i koliko znači očuvanje tradicije i negovanje zajedništva generacija - istakla je Katić.

Više od 500 doktora nauka Škola je osnovana, odlukom Skupštine grada u maju 1966. gdoine. Više od 500 bivših učenika je steklo titulu doktora nauka. Na međunarodnim, evropskim i balkasnim olimpijadma, mladi matematičari, fizičari, infromatičari, hemičari osvojili su više od 800 medalja. Isto toliko odličja dobili su na ostalim tzakmičenjima.

U maju maesecu je, po prvi put u Matematičkoj gimnaziji, svečano dodeljena Zlatna diploma povodom 50 godina od završetka škole. Prva generacija koja je dobila ovo priznanje su maturanata iz 1975. godine. Svečanosti je tada prisustvovala i njihova profesorka Branislava Vlaški, koja je sa ponosom ispratila susret nekadašnjih učenika i obeležila ovaj jubilej svojim prisustvom.

Izgled diploma osmislila je i dizajnirala ekipa televizije Matematičke gimnazije.