OSMAKE NAMUČILA "GRAČANICA" I "POHOD NA MJESEC": Mali maturanti radili test iz srpskog jezika

Pesma "Gračanica" Desanke Maksimović i priča "Pohod na mjesec" Branka Ćopića, zatim značenje reči "revnost", ali i značenje padeža namučili su male maturante na testu iz srpskog jezika koji su juče polagali

tanjug

Učenici OŠ "Drinka Pavlović" rekli su nam da su ostali zadaci bili laki i da test iz srpskog generalno nije bio težak.

- Prvih devet zadataka bili su baš lagani, a onda je u desetom traženo značenje reči "revnost" i to nisam znao, teška su bila i poslednja dva pitanja u kojima se tražilo razumevanje teksta - kaže nam Matija iz "Drinke" koji se nada da će osvojiti 17 bodova i namerava da upiše Prvu gimnaziju. Njegove drugarice iz razreda E.T i M. V. ističu da je test bio lakši od probnog koji rađen u martu, da im je gramatika bila laka: zavisne rečenice, glasovne promene, upotreba malog i velikog slova, sastavljeno i rastavljeno pisanje reči... ali teže im je pala književnost. One uglas ističu da im je bila teška Desankina "Gračanica" čije je tumačenje traženo u 20. pitanju, ali i značenje reči "revnost". Ove dve osmakinje nam ipak kažu da će osvojiti oko 17 poena, a nameravju da upišu Treći ili Petu gimnaziju.

Za Aleksu J. iz OŠ "Oslobodioci Beograda" test iz srpskog nije bio težak, pa kaže da ga je veoma dobro uradio. On je znao šta znači "revnost" i to ga nije zbunilo, ali najteže mu je bilo 19. pitanje i tumačenje Ćopićevog "Pohoda na mjesec".

Preliminarni rezultati u subotu Roditelji će uvid u preliminarne rezultate imati u subotu 22. juna na nivou škola i portalu Moja srednja škola (www.mojasrednjaskola.gov.rs), a istog dana će moći da podnesu i prigovor na rezultate završnog ispita. Konačni rezultati biće objavljeni 25.juna . Lista želja za upis u srednju školu moći će da se podnese putem portala Moja srednja škola i neposredno u školi 26. i 27. juna, dok će konačna lista želja biti objavljena 29. juna. Objavljivanje konačnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama biće 2. jula 2024. godine. Upis u srednje škole moći i ove godine da se obavi potpuno elektronskim putem korišćenjem navedenog portala Moja srednja škola počev od 2. do 6. jula.

- Dobro sam uradio srpski jezik, pripremao sam se i vežbao testove sa prethodnih ispita i jednio me je iznenadilo pitanje u kome je traženo značenje padeža, to mi je bilo teško - kaže nam ovaj maturant koji ističe da će osvojiti između 17 i 19 bodova.

I Luka M. iz jedne novobeogradske škole naglašava da je sve bilo lagano osim poslednja dva pitanja.

- Bilo je mnogo teksta da se čita i to je oduzelo dosta vremena - kaže nam ovaj maturnat koji namerava da upiše Četvrtu gimnaziju. On je garamatiku dobro uradio, padeže je znao, ali pitanje u kome je traženo značenje padeža bilo je teško.

I u unutrašnjosti Srbije osmaci su imali slične "muke", pa nam tako Petr P. iz jedne osnovne škole u Krupnju kaže da su i njemu bili teški "Gračanica" i "Pohod na mjesec", ali on je znao zšta znači "revnost". Prvo pitanje, tekst o Stefanu Lazareviću iz koga je "izvučeno" nekoliko pitanja nije mu bio težak. Ovaj učenik se nada da će osvojiti oko 15 poena, a namerava da upiše srednju Elektrotehničku školu.

Inače, učenike koji su polagali test iz srpskog jezika u OŠ "Dragan Lukić" obišla je ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović, a kako je istkla, njih 90 odsto reklo joj je da očekuje da će upisati željenu srednju školu.

- Bitno je da oni veruju u sebe, samopouzdanja kod budućih srednjoškolaca ne manjka, radi se o izuzetno uspešnoj generaciji - rekla je ministarka. - Mesta ima više od broja onih koji polažu. Nažalost, to je demografska situacija, ali oni su svesni da ne uče za školu, nego za život.

Dodala je da je učenicima koji imaju tremu dala instrukcije kako da se opuste i o čemu da razmišljaju pre nego što stigne sam test, kao i da svoju psihičku energiju usmere na pitanja i da budu sami sebi ocenjivači.

- Treba da se ponašaju kao da kod kuće rešavaju nešto što je jako važno - poručila je ministarka a roditelje posavetovala da puste decu da ova tri testa urade najbolje što mogu, da im kažu da su tu kao podrška za uspeh koji budu ostvarili i da sami sebi kažu - sve srednje škole imaju kvalitetne smerove, deca će imati postignuće ako imaju, pre svega, psihički mir, i ako budemo uz njih na način da im ne podižemo tenziju, nego da ih podržimo.

Iz Ministarstva je saopšteno da je prvi dan završnog ispita protekao u redu, a da je registrovan samo jedan pokušaj nepravilnosti u Ribariću koji je odmah osujećen i regularnost ispita ne dovodi se u pitanje. Protiv lica koje je pokušalo da postupi suprotno zakonu biće preduzete odgovarajuće mere i postupci. Ispitu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika pristupili je 99.64 odsto učenika, odnosno 64.439 od ukupno 64.674 prijavljenih.

Male maturante danas čeka test iz matematike koji se, kao i srspki, radi od 9 do 11 časova, dok će u četvrtak 20. juna polagati test iz jednog od pet ponuđenih predmeta po svom izboru.

- Potrebno je da učenici dođu sat vremena pre početka ispita i treba da ponesu đačku knjižicu, obrazac sa identifikacionim nalepnicama (obrazac 41, ukoliko se nalazi kod učenika posle probnog završnog ispita) i pribor za rad - podsećaju iz Ministarstva. - Na test iz matematike učenici treba da ponesu hemijsku olovku koja piše plavom bojom ( ne olovku piši-briši), grafitnu olovku, gumicu, lenjir, trougao i šestar. Preporuka je da pre ispita učenici obavezno doručkuju, a na ispit je poželjno da ponesu flašicu sa vodom.

Učenici imaju na raspolaganju 120 minuta da urade zadatke i ne mogu u prvih 45 minuta napustiti prostoriju u kojoj polažu test, kao i poslednjih 15 minuta predviđenih za rad.