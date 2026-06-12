Kultura

PREMIJERA U TEATRU ODEON 14. JUNA: Koliko daleko idemo da bismo bili voljeni? Odgovor donosi mjuzikl Teatra Odeon - „Šećerna vodica“!

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12. 06. 2026. u 10:00

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NOVI mjuzikl „Šećerna vodica“ kroz dirljivu priču o odrastanju, nesigurnostima i potrebi za prihvatanjem govori o generaciji koja odrasta pod pritiskom savršenstva i traga za sopstvenim identitetom.

ПРЕМИЈЕРА У ТЕАТРУ ОДЕОН 14. ЈУНА: Колико далеко идемо да бисмо били вољени? Одговор доноси мјузикл Театра Одеон - „Шећерна водица“!

foto: Pink

Emotivna priča o devojci koja veruje da će promenom izgleda pronaći sreću prerasta u snažnu poruku o samoprihvatanju, ljubavi i hrabrosti da budemo ono što jesmo.

Ljubav, laži i potraga za sobom biće u fokusu mjuzikla „Šećerna vodica“, koji će premijerno biti izveden 14. juna od 19.30h u Teatru Odeon. Reč je o dirljivoj priči o odrastanju, nesigurnostima i potrebi da budemo prihvaćeni baš takvi kakvi jesmo. U režiji i adaptaciji Bojana Stojčetovića, po tekstu Leona Kovkea, predstava kroz muziku, pokret i intimnu dramu otvara pitanja identiteta, ljubavi i pritiska savremenog društva opsednutog idealima lepote i savršenstva.

U središtu priče nalazi se Brankica Đurić, svima poznata kao Đura, koju tumači Anastasija Knežević. Naizgled, njen najveći problem je fizički izgled, ali pravi teret nosi duboko u sebi – osećaj nesigurnosti i uverenje da nije dovoljno dobra. Odrasla bez majke, pod budnim i prezaštitničkim okriljem oca Rodoljuba Đurića, kog igra Saša Đurašević, Đura ostaje zarobljena između detinjstva koje napušta i sveta odraslih kojem još ne uspeva da pripadne.

Kako bi pobegla od osećaja nepripadanja, stvara sopstveni svet laži i izmišljenih identiteta – svoju šećernu vodicu. Kada u njen život uđe iskreni i odani Neša, koga tumači Nenad Stanojević, njeni strahovi postaju još izraženiji. Uverena da ne može biti voljena onakva kakva jeste, Đura donosi očajničku odluku da novac namenjen ekskurziji potroši na operaciju nosa, verujući da će joj promena izgleda doneti sreću i ljubav. Dok njen otac pokreće gotovo vojničku potragu za nestalom ćerkom, Đura polako dolazi do spoznaje da nijedna spoljašnja promena ne može izlečiti unutrašnje rane niti doneti ono za čim istinski traga.

foto: Pink

„Šećerna vodica“ je mjuzikl o generaciji koja odrasta pod pritiskom savršenstva, ali i snažan podsetnik da se sreća ne može oblikovati skalpelom.

Premijera mjuzikla zakazana je za 14. jun u 19.30h u Teatru Odeon. Ulaznice su dostupne na blagajni pozorišta u Ulici kraljice Natalije 45, kao i putem sajta bilet.teatarodeon.rs . Pred publikom je predstava koja podseća da su upravo naše nesavršenosti ono što nas čini istinski ljudima.

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