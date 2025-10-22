Kultura

MUZIČKI DOGAĐAJ GODINE: Beogradski novogodišnji koncert

Промо

22. 10. 2025. u 13:01

NAJSPEKTAKULARNIJI muzički događaj u zemlji – tradicionalni „Beogradski novogodišnji koncert“ Simfonijskog orkestra i Hora RTS sa šefom-dirigentom Srboljubom Dinićem i zvezdama domaćih i inostranih scena obeležiće početak 2026. godine.

Nebojša Babić

U Plavoj dvorani Sava Centra, 14. januara, našim najeminentnijim ansamblima na sceni će se pridružiti sopran Olivera Gočanin, mecosopran Sofija Petrović, tenor Hoze de Eka, bariton Paul Armin Edelman, a kao specijalni gost nastupiće trinaestogodišnja violončelistkinja DoraTrifu. Publika će biti u prilici da uživa u vrhunskom izvođenju odlomaka iz najpoznatijih Opera, opereta i svima dobro poznatih numera klasične muzike.

Foto: РТС

POGLEDAJ GALERIJU

Ulaznice za ovaj događaj možete obezbediti putem tickets.rs, besplatne aplikacije eFinity ili putem efinity.rs

Prodajna mesta: blagajna Sava Centra, blagajna Beogradske Arene, TC Rajićeva (I sprat), sva Moj Kiosk prodajna mesta, blagajna Doma omladine Beograda.

https://tickets.rs/event/beogradski_novogodisnji_koncert_simfonijskog_orkestra_i_hora_rts_22432

https://tickets.efinity.rs/map/beogradski_novogodisnji_koncert_31921


 

