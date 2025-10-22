MUZIČKI DOGAĐAJ GODINE: Beogradski novogodišnji koncert

ONI koji vole pikantne priče iz života slavnihsvakako će uživati u knjizi "Stranci u noći" Heder Veb u čijem susredištu mala devojka sa juga, koja prerasta u holivudsku ikonu AvuGardner i šarmer s mikrofonom Frenk Sinatra. Njihova veza bila je vihorkoji prožimaju strasti, taština i iskušenja slave. "Laguna" je objavila i "Želju", zbirku ispovesti žena iz celog sveta, koju jepriredila poznata glumica i aktivistkinja Džilijan Anderson koja se bavilaistraživanjem ženske seksualnosti. "Zmija i krila noći" Karisa Brodbentaprvi je roman novog serijala prožetog snažnom ljubavnom pričom, mračnommagijom i krvavim intrigama. Na sajmu će biti i zbirka tekstovanobelovca Petera Handkea "Unutrašnji svet spoljašnjeg sveta unutrašnjegsveta", u kojima su teme sastav fudbalskog tima, informacije o reduvožnje, nabrajanja klišea i svakodnevnih fraza - sve ono što čini našusvakodnevicu, a što veliki pisac preobražava u književnost.