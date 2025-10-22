MUZIČKI DOGAĐAJ GODINE: Beogradski novogodišnji koncert
NAJSPEKTAKULARNIJI muzički događaj u zemlji – tradicionalni „Beogradski novogodišnji koncert“ Simfonijskog orkestra i Hora RTS sa šefom-dirigentom Srboljubom Dinićem i zvezdama domaćih i inostranih scena obeležiće početak 2026. godine.
U Plavoj dvorani Sava Centra, 14. januara, našim najeminentnijim ansamblima na sceni će se pridružiti sopran Olivera Gočanin, mecosopran Sofija Petrović, tenor Hoze de Eka, bariton Paul Armin Edelman, a kao specijalni gost nastupiće trinaestogodišnja violončelistkinja DoraTrifu. Publika će biti u prilici da uživa u vrhunskom izvođenju odlomaka iz najpoznatijih Opera, opereta i svima dobro poznatih numera klasične muzike.
Ulaznice za ovaj događaj možete obezbediti putem tickets.rs, besplatne aplikacije eFinity ili putem efinity.rs
Prodajna mesta: blagajna Sava Centra, blagajna Beogradske Arene, TC Rajićeva (I sprat), sva Moj Kiosk prodajna mesta, blagajna Doma omladine Beograda.
https://tickets.rs/event/beogradski_novogodisnji_koncert_simfonijskog_orkestra_i_hora_rts_22432
https://tickets.efinity.rs/map/beogradski_novogodisnji_koncert_31921
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
GOVORIO SAM "NEMOJ", NIJE ME POSLUŠAO: Hasan prodao kuću, sin mu se kockao - "To su zlatni geni"
“Nemoj to sine, tata je prošao sve”
22. 10. 2025. u 10:27
Komentari (0)