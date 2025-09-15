NOVI POTEZ BUDIMPEŠTE: Mađarska i Kina sklopile nuklearni dogovor
MINISTAR spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto je istakao da Budimpešta ima sve šanse da dokaže da nuklearna energija može postati osnova za obnavljanje civilizovane saradnje između Istoka i Zapada.
Mađarska je potpisala sporazum sa kineskom Agencijom za atomsku energiju, koji otvara veliki potencijal za saradnju dve zemlje u nuklearnoj sferi, javlja MTI, pozivajući se na mađarskog ministra spoljnih poslova Petera Sijarta.
On je, kako prenose RIA Novosti, najavio potpisivanje sporazuma sa kineskom Agencijom za atomsku energiju, što označava "ozbiljan potencijal za saradnju u oblasti nuklearne energije, bezbednosti i inovacija između Mađarske i Kine, koja igra sve važniju ulogu i dobija sve veći značaj u ovoj oblasti".
Sijarto je takođe napomenuo da Mađarska ima sve šanse da dokaže da nuklearna energija može postati osnova za obnavljanje civilizovane saradnje između Istoka i Zapada, što je u nacionalnom interesu Mađarske.
(RT)
Preporučujemo
ZAPAD U PANICI, ISTOK NA UDARU: Zaharova otkrila šta se krije iza zatvaranja granice
15. 09. 2025. u 16:08
SIJARTO POSLE RAZGOVORA SA RUBIOM: Tramp ne odustaje od mira u Ukrajini
12. 09. 2025. u 16:10
"TRAMP NIJE POSLAO PORUKU MAĐARSKOJ" Sijarto: Jasno da je glavni gubitnik Evropa
08. 09. 2025. u 11:37
SIJARTO OPTUŽUJE EU ZA LICEMERJE: Mi kupujemo rusku naftu otvoreno, a drugi tajno
05. 09. 2025. u 16:20
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)