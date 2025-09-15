NOVI POTEZ BUDIMPEŠTE: Mađarska i Kina sklopile nuklearni dogovor

MINISTAR spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto je istakao da Budimpešta ima sve šanse da dokaže da nuklearna energija može postati osnova za obnavljanje civilizovane saradnje između Istoka i Zapada.

Mađarska je potpisala sporazum sa kineskom Agencijom za atomsku energiju, koji otvara veliki potencijal za saradnju dve zemlje u nuklearnoj sferi, javlja MTI, pozivajući se na mađarskog ministra spoljnih poslova Petera Sijarta.

On je, kako prenose RIA Novosti, najavio potpisivanje sporazuma sa kineskom Agencijom za atomsku energiju, što označava "ozbiljan potencijal za saradnju u oblasti nuklearne energije, bezbednosti i inovacija između Mađarske i Kine, koja igra sve važniju ulogu i dobija sve veći značaj u ovoj oblasti".

Sijarto je takođe napomenuo da Mađarska ima sve šanse da dokaže da nuklearna energija može postati osnova za obnavljanje civilizovane saradnje između Istoka i Zapada, što je u nacionalnom interesu Mađarske.

(RT)