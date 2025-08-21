DUHOVNI SJAJ IKONOPISANJA: Izložba "Svetlost Logosa" predstavlja 125 ikona od 97 umetnika iz 12 zemalja

JEDAN od najcenjenijih i najuticajnijih živih savremenih sakralnih umetnika na svetu, rumunski ikonopisac Grigori Popesku-Muščel (79), biće gost izložbe "Svetlost Logosa", koja će svečano biti otvorena 26. avgusta u 19.30 u Galeriji Kolarčeve zadužbine u Beogradu.

Povratak bludnog sina, Đina Marija Pilipović, Foto Kulturni centra "Kaleidoskop"

Reč je o međunarodnoj, žiriranoj postavci sakralne umetnosti u organizaciji Kulturnog centra "Kaleidoskop", koja će ujedni biti i multidisciplinarni događaj.

Izložba "Svetlost Logosa" je uvrštena na globalnu mapu događaja kojom se obeležava 20 godina otkako je Unesko usvojio Konvenciju o kulturnoj raznolikosti, a Kulturni centar "Kaleidoskop" će tako ovim svojim programom u čast jubileja biti vidljiv publici širom sveta. Istovremeno, uz blagoslov patrijarha Porfirija, izložba je posvećena i obeležavanju 850 godina od rođenja Svetog Save.

Foto Kulturni centra "Kaleidoskop" Ognjeni Serafim, Anđelija Lapčević (Dimitrijević)

Publici će biti predstavljeno 125 ikona od 97 umetnika iz 12 zemalja. Uz presek najboljeg sakralnog stvaralaštva domaćih autora u protekloj godini, postavku će upotpuniti i radovi stvaralaca iz Grčke, SAD, Kube, Rumunije, Bugarske, Italije, Belorusije, Republike Srpske, Nemačke i Letonije i sa Filipina.

Foto Kulturni centra "Kaleidoskop" Sveti Ilija prorok, Jorgos Kordis

Inače, specijalni gost "Svetlosti Logosa", rumunski ikonopisac Grigori Popesku-Muščel, svojim delom prisutan je u više od 50 crkava širom Evrope. Njegove ikone predstavljaju susret prošlosti i sadašnjosti, gde vizantijska tradicija odgovara na duhovna traganja savremenog čoveka. Popesku ih naziva svojim "darom Bogu", dok istoričari umetnosti ističu njegove prepoznatljive "izdužene, graciozne i elegantne" svetačke figure koje igraju "nebeski balet uz odsustvo gravitacije".

Foto Kulturni centra "Kaleidoskop" Hvalitni psalam, Mara Ognjenović

Među posebnim izlagačima naći će se još jedan ikonopisac svetskog renomea, profesor dr Jorgos Kordis iz Grčke, Popeskuove kolege iz Rumunije, profesori dr Mihai Koman i dr Andrej Mušat i velika imena domaće savremene sakralne umetnosti Vladimir Bata Kidišević i prof. dr Todor Mitrović. Galerijski prostor biće mesto susreta i zajedničkog rada umetnika iz više zemalja i tokom održavanja dva master klasa. Umetnici gosti iz Rumunije, za jedno sa beogradskim umetnicima uživo će slikati 27. i 28. avgusta i preneti svoja znanja i iskustva.

Oštra konkurencija NA Konkurs za međunarodnu žiriranu izložbu "Svetlost Logosa" pristiglo je 209 radova od 134 umetnika, među kojima 19 autora iz inostranstva. Pored Srbije, na konkurs su se prijavili umetnici iz Republike Srpske, Crne Gore, SAD, Kube, Rumunije, Letonije, Italije, Nemačke, Bugarske, Grčke, Belorusije i sa Filipina. Umetnički savet u sastavu Grigori Popesku-Mušel, freskopisac iz Rumunije, dr Tihon Rakićević, vikarni episkop patrijarha srpskog gospodina Porfirija, dr Todor Mitrović, redovni profesor na Akademiji SPC za umetnosti i konzervaciju i MA Biljana Cincar Kostić, kustos i istoričar umetnosti u Muzeju SPC odabrao je 115 radova od 91 umetnika.

Nekoliko dana potom, od 2. do 4. septembra, umetnički pozlatar i slikar Todor Lepčević će realizovati trodnevni master klas Umetnost pozlatarstva: Tradicija i inovacija. U posebnom fokusu biće izrada ikona u potpunom zlatu. Tokom radionica posetioci će imati jedinstvenu priliku da direktno komuniciraju sa velikim umetnicima današnjice i na licu mesta dožive proces stvaranja sakralnih dela koja čine autentičan izraz kulturnog i duhovnog identiteta Srbije, proistekao iz viševekovnog nasleđa vizantijske tradicije.

Galerija Kolarčeve zadužbine će tako, od 26. avgusta do 11. septembra, postati najblistaviji hram sakralne umetnosti u regionu. Autorski koncept izložbe "Svetlost Logosa" potpisuje MA Luka Novaković, slikar-konzervator i doktorand Univerziteta u Beogradu na multidisciplinarnim akademskim doktorskim studijama u oblasti Istorija i filozofija prirodnih nauka i tehnologije, dok je kustosku postavku oblikovala istoričarka umetnosti Vera Vitorović.