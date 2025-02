POČINJE "IGRA S MAFINIMA": U Institutu Servantes otvara se izložba Hulijete Averbuh

U GALERIJI Instituta Servantes, u četvrtak 13.februara, otvara se izložba "Igra s mafinima" Hulijete Averbuh.

foto Hulijeta Averbuh

Autorka je prvobitno uradila foto-knjigu kojom je pokušala da od zaborava sačuva deo sećanja svoje porodice, a istoimena izložba "Igra s mafinima" posetioce će upoznati sa izloženim radovima i pričama, podstičući ih da i sami razmisle na koje sve načine žele da čuvaju svoje uspomene.

- U decembru 2017. godine primila sam telefonski poziv kojim su me obavestili da je moj otac preminuo. Tokom narednih dana u Buenos Ajresu pažljivo sam pregledala porodične fotografije u njegovoj kući. Tada sam osetila potrebu da priredim knjigu fotografija u njegovu čast, jer je to bio način na koji se i on izražavao - objašnjava Averbuh. - Verujem da je ovo najbolji mogući omaž mom ocu, izumitelju igre s mafinima, kao i mnogih drugih.

Naslov knjige odnosi se na igru koju je izmislio Hulijetin otac, a kojom bi kroz dečje priče o španskoj poslastici nalik mafinima interpretirao događaje iz svakodnevnih vesti. Ovo izdanje, kao i sama izložba, čine brojni intimni trenuci, skoro opipljivi, puni mirisa, ukusa i uspomena na dragu osobu.

Hulijeta Averbuh (Barselona, 1986) je vizuelna umetnica i kustoskinja sa iskustvom u filmskoj industriji. Pošto je diplomirala režiju na Univerzitetu filma u Buenos Ajresu, bavila se kustoskim i produkcijskim radom na filmu u Španiji, Peruu, Argentini i Sjedinjenim Američkim Državama. Njen umetnički rad, prepoznatljiv po istraživanju sećanja, protoka vremena i straha od zaborava, ističe se eksperimentalnim i narativnim pristupom.

Izložba "Igra s mafinima" biće otvorena u galeriji Instituta Servantes do početka maja, a ulaz je slobodan.