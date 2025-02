OPROŠTAJ OD LORDA GLUME I PRINCA ŠMIRE: U Beogradskom dramskom pozorištu održana komemoracija glumcu Dejanu Matiću Mati (1963 - 2025)

KOLEGE i prijatelji danas su se u Beogradskom dramskom pozorištu oprostili od dugogodišnjeg člana, glumca Dejana Matića Mate (1963 - 2025), koji je preminuo je u Beogradu, posle duge i teške bolesti.

foto I.Marinković

Za Matu je važilo da je vrstan komičar basterkitonovskog tipa, podjednako izražajan i u dramskim zadacima: odigrao je preko pedeset uloga u teatrima, a epizode role na filmu i televiziji bojio je svojim osobenim šarmom.

Dejan Matić diplomirao je na FDU 1990. godine, u klasi prof. Milenka Maričića. Glumačku karijeru počeo je u Ateljeu 212, ali je igrao i u Jugoslovenskom Dramskom Pozorištu, Pozorištancu "Puž" i u Malom pozorištu "Duško Radović", u kome je bio u stalnom angažmanu od 1993. do 1997. godine. Sa Draganom Jovanovićem i Radetom Markovićem 1991. godine osniva pozorišnu trupu "T. Kuguar" a 1996. godine i rokenrol sastav "VIS The Kuguars" sa kojim je nastupao nastupa Zvezdara teatru. Autorski projekti ove trupe ("Smešna strana istorije" i "Smešna strana muzike") postali su kultni naslovi za mnoge generacije, a predstave su igrane na kartu više i u zemlji i inostranstvu, do 2006. godine. Stalni član BDP bio je od 1997. godine.

- Dejane, kolego, prijatelju, kume. Prinče šmire. Lorde glume.Jedan od tvojih omiljenih citata su reči tvog profesora: "Šmirajte deco. Šmira ima svoje ime. Loša gluma ne." - prisetio se sa setom njegov kum i kolega Milan Čučilović. - Obožavao sam tvoj stil šmire. Jedinstven. Ali si me nekoliko puta raspekmezio u dramskim ulogama... Neću da pričam ništa tužno. Nije u tvom fazonu. Nas dvojica smo retko plakali. Osim kad se napijemo. To se ne računa. Na stranu šala, Dejane. Bio si najpažljiviji čovek koga sam poznavao. Priznajem da sam te obilato koristio kao bazu podataka raznih rođendana, godišnjica, jubileja... Sve si znao i uredno čestitao. Nekada pre svih bližih. A kakav si drugar bio, o tome ne treba pričati. Ti si me upoznao sa mnogo ljudi, koji su postali i moji drugari. Kako si nepogrešivo prepoznavao dobre ljude. Uvek si imao "nos" za to. Zbogom Nosati. Vidimo se za neko vreme.

foto I.Marinković Otac Ilarion i Dragan Jovanović

U ime UDUS-a od prerano preminulog dramskog umetnika oprostili su se Pavle Pekić, Iskra Brajević ( Pozorištance "Puž"), Dušica Sinobad (Malo pozorište "Duško Radović", njegov "klasić" Nenad Gvozdenović, kolega i prijatelj Dragan Jovanović. Direktor Jug Radivojević,kaže u izjavi za naš list:

- U Beogradsko dramsko, kao stalni član, ušao je u 1997,ali nažalost, već se razboleo kada sam ja došao na čelo kuće. Koliko smo mogli, pomagali smo da period bolesti prolazi što je moguće bezbolnije i odazivali se na svaku inicijativu njegovih prijatelja. Ostaje velika žal što je glumac takve energije, šarma, neverovatne duhovitosti kojom je isijavao - tako rano završio karijeru. Ostavio je iza sebe veliku prazninu, bio je posebnog glumačkog senzibiliteta i ljudskog, visokomoralnog karaktera. Nažalost, poslednja uloga koju je ostvario na našoj sceni bila je u "Paliluskom roman", premijerno izveden 2015. s rediteljskim potpisom Egona Savina.