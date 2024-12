KRSTIO SE DENZEL VOŠINGTON: Pogledajte najradosniji trenutak holivudskog glumca (FOTO/VIDEO)

HOLIVUDSKI glumac Denzel Vošington krstio se u jednoj crkvi u njujorškoj četvrti Harlem, a istovremeno je dobio i licencu sveštenika, prenose danas američki mediji.

- Za nedelju dana punim 70 godina. Trebalo mi je malo više vremena, ali tu sam. Ako Bog to može da učini za mene, nema toga što ne može da učini za vas. Samo nebo je granica - kazao je glumac, preneo je magazin Verajeti.

Na ceremoniji krštenja prisutna je bila i njegova supruga Poleta koja je istakla koliko je ponosna na svog muža.

Vošington je u novembarskom izdanju lista Eskvajer kazao da u Holivudu nije tako moderno biti religiozan.

- To nije kul. Ali to ne znači da ljudi u Holivudu nisu verujući - dodao je on.

Vošington je poručio da sada zna ''da je Bog ljubav, jedini i pravi put''.



