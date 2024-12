"NOVOSTI" VAS VODE U BIOSKOP: Inovativna biografska priča o životu pop zvezde Robija Vilijamsa

PRVA 3 čitaoca koja pošalju mejl na pr@novosti.rs dobiće po 2 ulaznice za specijalnu projekciju filma "Better man" u ponedeljak, 23. decembra, u bioskopu CineStar u Ada Mall-u, od 18.30h.

Reditelj Majkl Grejsi (poznat po hitu The Greatest Showman) donosi inovativnu biografsku priču o životu pop zvezde Robija Vilijamsa – ispričanu na način koji niko ne očekuje! Better Man prati sve ključne trenutke Valijamsove karijere, od detinjstva do slave, turbulentnih odnosa i borbi sa zavisnostima, uz neverovatne vizuelne efekte i emotivne scene. Better Man je neobično



Film donosi sve ono što Robi Vilijams najbolje radi – sjajnu zabavu, neverovatnu scensku prisutnost i dirljivu priču. U filmu igraju: Robi Vilijams, Džono Dejvis, Stiv Pemberton, Dejmon Heriman, Rešel Bano, Elison Stedman, Kejt Malvani, Frejzer Hadfild, Tom Badž, Entoni Hejz. U bioskopima širom zemlje film će biti dostupan od četvrtka 26.12. u distribuciji BLITZ filma.

Film je sniman tokom 2021. u godine u Australiji, a neke od ključnih sekvenci realizovane su u Velikoj Britaniji i Srbiji. Film Better Man sniman je u Srbiji tri dana, a za veoma zahtevnu produkciju bila je zadužena producentska kuća Work in Progress. Iako je snimanje trajalo samo tri dana, pripreme za ovu zahtevnu sekvencu trajale su četiri nedelje.

- Za potrebe filma, morali smo da reprodukujemo jedan od najvećih live događaja u Engleskoj -Williamsov koncert u Knebworthu iz 2003. godine. Snimanje je uključivalo logistički veoma komplikovane scene, koje su snimane sa 12 kamera, dronovima, dva krana nosivosti preko 100 tona, dva tehno krana, četiri telehendlera i četiri cherry pickera. Najveća scena sa statistima u Srbiji u poslednjih 30 godina obuhvatila je angažovanje velikog broja statista, koji su dolazili iz Beograda i okolnih gradova, prevoženi sa 50 autobusa. Na setu je bilo više od 350 članova filmske ekipe, a ketering je obezbeđivao obroke za 2.500 ljudi tokom ta tri dana snimanja. Reditelj Majkl Grejsi bio je oduševljen profesionalizmom i veštinom naših filmskih radnika, a isto mišljenje su delili i celokupan producentski i umetnički tim filma – kaže Sandra Đuričković, ispred Work In Progress produkcije.

O filmu „Better Man“

Rad na filmu „Better Man“ na neki način započeo je još tokom snimanja filma „The Greatest Showman“, 2016. godine. Tada je Hju Džekmen stalno pominjao Robija Vilijamsa kao inspiraciju za svog lika, PT Barnuma. „Postala je šala među ekipom da je Robi njegova zvezda vodilja u pogledu scenskog nastupa, samopouzdanja i muzikalnosti,“ priseća se reditelj Majkl Grejsi, koji se potom povezao sa Robijem i tako je nastala ideja o stvaranju filma koji će ispričati Robijevu životnu priču.

- Majkl me je kontaktirao dok je radio na filmu 'The Greatest Showman'. Hju Džekmen je često pravio paralelu između sebe i mene u kontekstu svog lika PT Barnuma. Tako je Grejsi došao kod mene tražeći podršku za muziku i odmah smo se skapirali. Postali smo prijatelji. I tako se desio Better man - kaže Vilijams.

- Provodeći vreme sa Vilijamsom, bio sam oduševljen njegovim talentom za pričanje priča. Šta je sve doživeo i taj jedinstven način njegove interpretacije. Jednostavno, hteo sam da to zabeležimo. 18 meseci snimali smo njegove priče. Robi je uživao u prepričavanju svog života, a mi smo to zabeležili na sirov, neformalan način - ističe Grejsi.

Godine 2019, Grejsi je udružio snage sa dugogodišnjim prijateljima i kreativnim saradnicima Oliverom Kolom i Sajmonom Glisonom kako bi napisali scenario. Zajedno su razvili teme, dodali nijanse likovima i proširili ključne momente priče i muzičke numere filma.

Jedan od upečatljivih elemenata filma jeste način na koji je Robi predstavljen – kao majmun.

- Robi je često kroz priče sebe opisivao kao majmuna koji nastupa. Pomislio sam da bi to bio zanimljiv prikaz njegove percepcije sebe i njegove harizme na sceni - objašnjava Grejsi.

- Industrija zabave kao i ceo moj život je često kao hodanje po užetu bez mreže – uvek na ivici, a često sam i padao. Kada mi je Majkl rekao: 'Hajde da te predstavimo kao majmuna,' znao sam da je to rizično i uzbudljivo. To savršeno oslikava industriju – ili si robot, ili majmun. Ja sam izabrao majmuna - dodaje Vilijams.

Porodica je takođe imala veliki uticaj na Robijev život i karijeru. „Moj otac je bio komičar i showman, a kroz njega sam video da je san o industriji zabave moguć. Bio je moj heroj – harizmatičan i šarmantan. S druge strane, mama je bila pokretačka snaga koja nikada ne prihvata ‘ne’ za odgovor. Imam maminu odlučnost i tatin talenat za zabavu,“ kaže Vilijams.

Jedan od emotivnijih trenutaka u filmu odnosi se na Robijev odnos prema numeri „Angels“. Grejsi objašnjava da se pesma koristi kada Robi saznaje za smrt svoje bake, simbolizujući njen značaj u njegovom životu.

Film takođe osvetljava Robijeve borbe sa nesigurnošću i samodestruktivnim ponašanjem.

- Film se bavi njegovim borbama s nesigurnostima i zavisnostima, što ga na poseban način čini bliskim sa publikom. Robi je prolazio kroz faze anksioznosti, samoizlečenja i osećaj izolovanosti uprkos popularnosti - navodi Grejsi.

Na kraju, film „Better Man“ nije samo priča o slavi i uspehu, već i o ljudskosti, snovima i borbama koje oblikuju svakog od nas.

Sve pesme koje su korišćene u filmu su ponovo snimljene kako bi se uklopile u narativ filma, zadržavajući prepoznatljivost. Tekstovi su dodatno obogatili priču.

- Snimajući Rock Đ za scenu na Regent Streetu, činilo se kao da je pesma napisana baš za film. Kada sam je prvi put pisao, stihovi nisu imali dublji smisao, ali sada za mene i mnoge druge znače mnogo – kaže Vilijams.

- Detaljna pre-vizualizacija scena i organizacija svakog segmenta omogućili su spektakularne scene, poput zatvaranja Regent Streeta sa 500 plesača. Ta atmosfera na setu je nezaboravna, svi smo uživali u toj energiji – dodaje Grejsi.

Film prikazuje i period nastanka i trajanja sastava Take that

- U tom periodu sam pisao poeziju i recitovao je ljudima, što je izazvalo sjajne reakcije. To me je inspirisalo da dodam note tim rečima. To me inspiriše, napisao sam 800 pesama i samo želim da nastavim- kaže Vilijams.

Robi Vilijams

Robi Vilijams (Robbie Williams) jedan je od najnagrađivanijih muzičkih umetnika na svetu, sa šest albuma među 100 najprodavanijih u istoriji Velike Britanije, čak 80 miliona prodatih albuma širom sveta, 14 singlova koji su bili na prvom mestu i rekordnih 18 BRIT nagrada – više od bilo kog drugog izvođača. Godine 2022. obezbedio je svoj 14. album na prvom mestu britanske liste sa izdanjem „XXV“, čime je postao solo izvođač sa najviše albuma na vrhu britanske liste. Ukupan broj njegovih albuma koji su zauzeli prvo mesto, uključujući solo radove i albume objavljene sa grupom Take That, sada iznosi 19. To ga svrstava među dva izvođača sa najviše albuma na prvom mestu u istoriji.

U novembru 2023. godine, Netflix je objavio iščekivanu četvorodelnu dokumentarnu seriju pod nazivom „Robbie Williams“. U režiji Džoa Perlmena, serija prikazuje Robija dok se osvrće na svoju karijeru i razmišlja o vremenu provedenom pod svetlima reflektora. Dokumentarac je postigao ogroman uspeh kod publike širom sveta, zauzevši prvo mesto na Netflixu u 22 zemlje i ušavši u Top 10 u 48 zemalja. Serija je imala impresivnih 5,5 miliona pregleda u samo mesec dana od objavljivanja.