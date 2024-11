NASTAVLJAČI VELIKOG CVIJIĆA: Jubilej antropogeografske edicije "Koreni" obeležen novom monografijom

JEDINSTVENA antropogeografska edicija "Koreni" u izdanju "Službenog glasnika" proslavila je 15. rođendan promocijom monografije "Srednje Polimlje i Potarje" u knjižari "Geca Kon" u Beogradu.

Foto: B.Subašić

Objavljivanjem ove knjige, 54. u nizu, nastavljen je veliki poduhvat započet pre više od veka, kada je Jovan Cvijić sa saradnicima i učenicima započeo antropogeografska istraživanja srpskih zemalja.

- Njegova ideja bila je da se sabere kompletno antropogeografsko znanje o poreklu srpskog naroda i naselja u kojima žive ili su živeli - istakao je Borisav Čeliković, pokretač i urednik ove edicije. - On je planirao da za desetak godina zaokruži taj projekat, ali nije uspeo, pre svega zbog balkanskih ratova i Prvog svetskog rata. Zahvaljujući radu svih naučnika do današnjih dana, mi smo uspeli da sve što je urađeno zaokružimo i prezentujemo kroz biblioteku "Koreni", koja će imati 80 do 90 knjiga.

JEDNOM U VEKU VEĆINA autora u monografiji su akademici i profesori univerziteta, a vremenski okvir koji ona obrađuje proteže se od praistorije do današnjih dana, naglasio je dr Jovo Medojević: - Ovakve publikacije objavljuju se jednom u 100 ili još više godina.

Monografija "Srednje Polimlje i Potarje", obrađuje prostore u slivu srednjeg toka Lima, i između Lima i Tare, u slivu reke Ćehotine, koja administrativno pripada opštinama Prijepolje i Priboj u Srbiji, i Pljevlja i Bijelo Polje u Crnoj Gori. Govoreći o knjizi, dr Jovo Medojević, dr Miloš Lutovac i Borisav Čeliković podsetili su da su ovi predeli istraživani na samom početku Cvijićevog projekta, a da je prvi istraživač Tanasije Pejatović utvrdio: "Polimlje i Potarje su delovi srpskih zemalja, koji zauzimaju, može se reći, centralni deo njihov; i Lim i Tara su čisto srpske reke, a u njihovim slivovima naseljen je čisto srpski živalj".

- Ovi prostori su samo naizgled periferni, brdsko-planinski, ali oni se nalaze neposredno uz istorijsko jezgro srpske državotvorne ideje - podsetio je dr Miloš Lutovac.