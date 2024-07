ĆIRILICA U KOTORU: Izložba u galeriji "Atrijum" Biblioteke grada Beograda

U GALERIJI "Atrijum" Biblioteke grada Beograda, u ponedeljak,u 19 časova, biće otvorena izložba "Utisnuto pamćenje: tragom ćirličke knjige iz Riznice SPC u Kotoru" autora Stanke Janković Pivljanin i protojereja Nemanje Krivokapića.

Foto promo

Predstavljajući deo bogate zbirke ćiriličkih knjiga koju poseduje Riznica SPC u Kotoru, izložba prati i pokazuje složene i zamršene puteve kojima se kretala ćirilička knjiga vezana za prostor današnje Crne Gore i Srbije. I to od knjiga ispisanih rukom monaha na pergamentu i papiru, preko onih štampanih u Veneciji, po manastirima, u Kotoru i od Kotorana, u Moskvi, Sankt Peterburgu, Beču, Lajpcigu, Budimpešti, Novom Sadu, Pančevu, Beogradu, Cetinju... Prati i razvoj jezika - od staroslovenskog do vukovskog, ali i pisma - od pisane ustavne i poluustavne, do crkvene, građanske i Vukove ćirilice.