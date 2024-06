“ BRANKO RADIČEVIĆ" TURCIJU : Pesniku iz Mađarske nagrada sa imenom srpskog liričara (FOTO)

MAĐARSKI pesnik Ištvan Turci (67) laureat je ovogodišnje Međunarodne nagrade „Branko Radičević“ koju dodeljuje „Brankovo kolo“ iz Sremskih Karlovaca.

Ištvan Turci /Foto Brankovo kolo

Odluku je jednoglasno doneo žiri u sastavu: Nenad Grujičić (predsednik), Ileš Feher, Andrea Beata Bicok i Radmilo V. Radovanović. Koji je jednoglasno doneo ovu odluku uz obrazloženje da Međunarodna nagrada sa imenom Branka Radičevića odlazi u ruke pesnika "izrazito originalnog rukopisa koji doprinosi osvežavanju poezije na širem planu".

- Poezija Ištvana Turcija poseduje lepezu eklektičkog sabiranja minulog i sadašnjeg, a u isti mah i jezičku platformu nadvremenog i vizionarskog.. Posebnu nijansu umetničke vrednosti čine pesme ljubavne provenijencije koje govore o čistom pesničkom habitusu autora - naveo je,između ostalog, žiri.

Turci je objavio dvadesetak knjiga poezije.Generalni je sekretar PEN kluba Mađarske, predsednik mađarskog odeljenja pesnika Saveza pisaca Mađarske, redovni član Evropske akademije poezije, redovni član norveške Literarne Akademije Bjornson, literarni urednik Pozorišta Sigligeti u Solnoku….Živi u Budimpešti.

Turci je za svohju poeziju dobijao i ranije vredna priznanja .To su: Velika nagrada Varšavskog festivala poezije, Nagrada Atile Jožefa, Lovorov venac Republike Mađarske, Mihaj Eminesku – Velika nagrada Rumunije za poeziju, Nagrada Prima Primissima, Krst junaka – orden Rapublike Mađarske, počasni doktor literature World Academy of Arts and Culture (Kalifornija), Nagrada Saveza pisaca Moldavije... Nagrada "Branko Radičević" biće mu uručena na svečanom zatvaranju 53. Brankovog kola 16. septembra u Karlovačkoj gimnaziji.

Karlovačka gimnazija /Foto J.S.

Dosadašnji dobitnici Međunarodne nagrade „Branko Radičević“:su : Vjačeslav Kuprijanov (Švajcarska – Rusija), Filip Tanselen (Francuska), Naso Vajena (Grčka), Nikita Danilov (Rumunija), Kerol En Dafi (Velika Britanija), Valerij Latinjin (Rusija), Slavomir Gvozdenović (Rumunija), Babken Simonjan (Jermenija), Petar Milošević (Mađarska), Enes Kišević (Hrvatska), Olga Martinova (Rusija – Nemačka), Budimir Dubak (Crna Gora), Jirgen Izrael (Nemačka), Husein Dervišević (BIH – Federacija) i Ranko Risojević ((Bih – Republika Srpska) i Jelena Lengold (Srbija).