TU ĆE BITI KULTURNI CENTAR: Reditelj LJubiša Ristić povodom javnog nadmetanja za prodaju Stare šećerane i o sudbini KPGT

AGENCIJA za licenciranje stečajnih upravnika (ALSU) oglasila je prodaju Prve srpske fabrike šećera "Dimitrije Tucović 1898" iz Beograda, po početnoj ceni od oko 680,7 miliona dinara.

Foto: Z. Jovanović Mačak

Kako se navodi, nepokretna imovina Stare šećerane na Čukarici (u ulici Radnička 3) prodaje se metodom javnog nadmetanja koje će biti održano 11. juna, u podne, na adresi ALSU u Beogradu.

Ovim povodom juče se oglasio ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić ističući da je ceo taj kompleks zaštićen kao kulturno dobro i da tamo ništa ne sme da se gradi, već samo mogu da se obnove postojeći objekti.

- Ministarstvo na čijem sam čelu nadležno je za urbanizam kada su u pitanju ovakve lokacije i mi nikada nećemo promeniti plan, a postoji i zaštita, tako da je moja poruka onima koji žele da kupe da su dobrodošli ako hoće da ulažu u kulturu, da sve to obnove i revitalizuju - izjavio je Vesić za RTS.

Takođe, Vesić je istakao da će na prostoru stare Šećerane ostati KPGT Ljubiše Ristića kao jedno od kultnih mesta na kome će se okupljati umetnici. A šta na ovu temu kaže Ljubiša Ristić?

- Nemam nikakav komentar, to što je ministar Vesić rekao ja svima govorim već duže vreme. Nema nikakve nejasnoće oko toga. Ukoliko bilo ko pokušava da špekuliše sa tim, mora da zna da tu ništa ne može da se ruši niti gradi. Država će to, svakako, zaustaviti ukoliko se vidi da je špekulativni posao - objašnjava Ristić.

Naš sagovornik je izričit u uverenju da ovaj prostor niko ne može "uzeti", jer tu nema šta da se uzima:

- Od toga nema ništa. Tu će biti kulturni centar. Na tome će se raditi i država će u to uložiti, videćemo da li će imati partnere u tome. Ova stvar je rešena još pre tri godina. Inače, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika mora, s vremena na vreme, da oglasi konkurs i prodaju. To je njihov posao. Uzeli su dokumentaciju, danas treba da polože depozit. Ako ga niko ne položi, naravno, od toga nema ništa. Ali, čak ako i neko položi,biće mu vraćen. I to je to.