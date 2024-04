UMETNOST PROTIV ZABORAVA: Slike Slavka Krunića u Galeriji RTS

SLIKE svestranog likovnog umetnika Slavka Krunića čine izložbu "Ta divna neostvarenja", koja će u Galeriji RTS, biti otvorena u sredu, 3. aprila u 19 časova.

Foto promo

Rođen 1974. u Beogradu, slikarstvo je diplomirao kod profesora Radomira Reljića, na Fakultetu likovnih umetnosti, gde je magistrirao u klasi profesorke Anđelke Bojović. Do sada je imao trideset devet samostalnih i više od dvesta grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu, a paralelno je stekao i svetsku reputaciju kao ilustrator. Sa francuskom književnicom Elodi Pine objavio je "Satirikon", a sa našom Mirjanom Ognjanović tri knjige - "Uprava neukaljanih časti" , "Nesanica za dvoje" i "Mauzolej", dok su četvrto zajedničko izdanje "Lažne bajke" realizovali sa Davidom Albaharijem. Njegova monografija "Mauzolej nesavršenstva", sa tekstom Bila Gulda, američkog muzičara i producenta, objavljena je u Londonu. Pored kataloga,plakata i bilborda za opere "Verter2 i "Seviljski berberin", ilustrovao je i omote muzičkih izdanja svetski poznatih izvođača, među kojima su i Edin Karamazov, The Toasters, Rotterdamska jazz foundation, Deepsteady...Slike mu se nalaze na ekskluzivnoj ambalaži kozmetike Vleshel Barcelona.

- Mislim da je Slavko Krunić slikar koji pamti- istoričar umetnosti Branko Kukić, iz teksta u katalog izložbe. - Pamti ono što je video, i u slikarstvu i u životu. On ne preslikava, jer on pamćenju dodaje fantaziju i tako otkriva moguće svetove. Vreme u kome on danas živi i slika je vreme tehnike, novih medija, vreme postvarenja čoveka. To vreme radi protiv njega. Ali on oseća ovo vreme protiv umetnosti. Savremeni umetnici-tehničari žele da u umetnost uvedu zaborav, nesvesni istine da umetnost radi protiv zaborava. Umetnost uvek teži kruženju i povratku.

Na svečanom otvaranju postavke, u ime Saveta za likovno stvaralaštvo RTS govoriće Maja Živanović, a o delu Slavka Krunića - književnica Mirjana Ognjanović, muzički umetnik Edin Karamazov, istoričarka umetnosti Milica Zorić i autor.