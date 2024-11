ANĐELA ĐURAŠKOVIĆ MRĐA ZA "NOVOSTI": Velike stvari desile su mi se bez plana (FOTO)

OTKAKO sam postala mama, potrebe dece su ispred mojih, ali se trudim da treniram, prošetam sa svojim psom, čitam knjige, popijem kafu sa drugaricama i odem na večeru sa mužem.

Foto: TV Prva

Na početku razovora za "TV novosti" na ovaj način opisuje svoj privatni život popularno TV lice i voditeljka Jutarnjeg programa "Jutro" na TV Prva Anđela Đurašković Mrđa. U paru sa kolegom Milošem Radenkovićem, pleni kraj malih ekrana šarmom, lepotom i neposredošću. Ova televizijska novinarka srca publike osvojila je prirodnošću, toplom bojom glasa, harizmom, po kojoj je prepoznatljia, ali i predanim radom.

- U svim televizijskim projektima do sada dobro sam se snalazila, ali je Jutarnji program jedini format na kom se ne dolazi do prezasićenja, jer su teme uvek aktuelne i važne. Od samog početka, pa i danas, kod mene je pristuna odgovornost ili pozitivna trema. Foto: TV Prva

*Gledamo vas radnim dana na TV Prva sa kolegom Milošem Radenkovićem. Pa šta čini jedno dobro "Jutro"?

- Ceo tim radi na tome da Jutarnji program sadrži najaktuelnije teme, kako bi gledaoci bili informisani na pravi način, one uz koje se opuštamo i zabavljamo, ali i one iz kojih nešto možemo da naučimo. Sve to u paketu, plus omiljena kafa, čine jedno dobro "Jutro".

*Može li majka dvoje male dece sebi da dozvoli luksuz da odspava malo u toku dana?

- Više na to ni ne pomišljam (smeh). Pomirila sam se sa tim da danima, kada radim jutarnji, nema stajanja od jutra do mraka. Kada završim posao, kod kuće me čeka beba, potom zajedno idemo po starijeg sina u vrtić, pa onda nastavljamo do parka ili igraonice, čekamo tatu da nam se pridruži i sa decom smo, dok ne odu na spavanje.

*Kako se pripremate za budnost i odgovornost u "Jutru" od zore?

- Otkako sam počela da se bavim ovim poslom, on u meni budi adrenalin, nevezano za to da li radim ispred ili iza kamere. Taj adrenalin ne popušta, evo ni 13 godina kasnije, već me drži budnom i koncentrisanom. Tako je to, kada čovek radi ono što voli.

*Šta vam je bilo najteže da savladate u ovom poslu i plašite li se lapsusa?

- Bilo mi je izazovno da se naviknem da radim u paru. Iako tako ne deluje, voditi program u paru teže je nego kada je voditelj sam, dinamičnije je. Pošto Miloš i ja zajedno radimo više od tri godine, počeli smo isto da razmišljamo i toliko smo uhodani da na osnovu pokreta i govora tela znam kada nešto on hoće da kaže ili se nadoveže. Foto: TV Prva

*Da li je teško ostati koncentrisan dok vodite program u trajanju od pet sati uživo i sarađujete sa celom ekipom koja ga realizuje?

- Pet sati nam proleti, jer je program dinamičan i sastoji se od mnogo rubrika i segmenata. Sve su to teme koje smo dan ranije u redakciji pažljivo pripremali u redakciji, a produkcija TV Prva, za koju tvrdim da je najbolja i najkompletnija u Srbiji, omogućava da se sve realizuje kako smo osmislili. Zajedno stvaramo najkvalitetniji program.

*Radili ste na različitim TV formatima, koji vam najviše prija i odgovara vašem senzibilitetu?

- Svaki projekat na kom sam radila bio je novo i važno iskustvo, i u tom momentu pravi projekat za mene, a svaki naredni bio je korak više. "Jutro" je format koji volim da radim, a osim obaveznih rubrika tu su i teme koje biramo baš na osnovu ličnog senzibiliteta. Neko više voli političke teme, neko kulturu, zabavu i estradu, ljudske priče, teme o zdravlju ili lepoti, partnerske odnose. Naš Jutarnji program je spoj svega toga.

*Da li pamtite neki intervju zbog koga ste bili nervozni, ili koji vam je predstavljao pravi izazov?

- Svaki intervju mi je, na neki način, izazov. Pred svaki razgovor dobro se informišem o gostu i temi, tako i pripremim pitanja. Ne volim kada vidim da se voditelj ne priprema za neke, naizgled lake teme, a to se prepoznaje po "kliše" pitanjima koja postavlja.

*S obzirom na to da imate značajno iskustvo, da li imate neke nove projekte u planu?

- Za sada je "Jutro" projekat u okviru kog se dobro osećam i koji me ispunjava. Sve dok je tako, nema razloga za promenu. Inače, nisam čovek koji mnogo planira unapred. Sve velike stvari u životu su mi se desile bez plana, a sa određene vremenske distance zaključila sam da su se desile baš u pravom trenutku. Bitno je da čovek radi ono što voli, da ulaže trud i energiju, a uspeh nikada ne izostane, samo se možda u nekim situacijama malo duže čeka i tada je mnogo slađi. Foto: TV Prva

*Važite za damu od stila, na koji način birate garderobu i haljine za snimanja?

- Hvala vam. Što se tiče garderobe za emisije to prepuštam stručnjacima i ne mešam se mnogo. Dobijem nekoliko kombinacija za svaki radni dan i na meni je da odaberem nešto od ponuđenog. Izbor pravim na osnovu toga u čemu se najbolje osećam, jer tokom programa ne mogu i ne želim da razmišljam o tome kako mi nešto stoji. Kada govorimo o stvarima koje privatno nosim i kupujem, volim da eksperimentišem. Neretko nešto što mi stoji godinama u ormanu i što nisam dugo nosila, izvučem i uklapam uz nove komade. Cipele najčešće kupujem, mnogo ih imam i sve nosim, one su mi omiljeni modni detalj koji savršeno upotpunjuje svaku odevnu kombinaciju.

*Majka ste dvojice dečaka, Mihajla i Dušana, čemu ih suprug Luka i vi učite i kako ih vaspitavate?

- U današnje vreme izazovi koje roditeljstvo nosi su ogromni. Kako mi deca rastu, sve veća panika me hvata od onoga što nas čeka i verujem da nisam jedina. Čitajući i gledajući šta se sve dešava u društvu i među decom, čovek ne može a da se ne pita da li sve radi kako treba i kako će određeni postupci nas roditelja da utiču na decu. Svaki roditelj radi onako kako misli da je najbolje za njegovo dete, ali ništa nije garancija da će biti onako kako mi želimo. Učimo ih empatiji, strpljenju, kulturi i trudimo se da im pokažem koliko su voljeni i važni, želim da to osećaju uvek, šta god uradili. Moraju da budu dobri ljudi, da vole drugare, da vole životinje, prirodu i da poštuju svet oko sebe. Foto: TV Prva

*Koje knjige volite da čitate, a koji film vas je rasplakao?

- Volim da čitam i gledam ljubavne drame i trilere. Na nedavno završenom Sajmu knjiga, pokupovala sam dosta romana, samo još da nađem vremena da sve pročitam. Otkako sam postala mama, vremena za čitanje knjiga je malo, dosta njih me čeka na polici. "Lovce na glave", autora Jua Nesbea, trenutno čitam. Nesbe je jedan od najpopularnijih evropskih krimi pisaca.

*Ko je Anđela privatno?

- Mihajlova i Dušanova mama, Lukina supruga, Natašina ćerka, Filipova sestra, Kristinina kuma i da ne nabrajam dalje. Naučila sam da slobodno vreme i energija nemaju cenu i ne rasipam ih i ne trošim van kruga porodice i prijatelja koje volim i koji su godinama deo mog života.