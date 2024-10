LJUBAV, TOPLINA I TUGA NA KRAJU: Teodori Dragićević i Stivenu Muru Zlatna antena za najbolji glumački par po izboru čitalaca "Novosti"

U TRADICIJI dugoj četiri i po decenije glumačkih bravura udvoje na "Filmskim susretima" u Nišu i dodele nagrade "Ona i on", čiju slavu i sjaj od 2020. nosi Zlatna antena za najbolji glumački par na Festivalu drama i serija, ni u jednom izboru publike se nije sakupilo toliko slučajnosti koliko su ih doneli Teodora Dragićević i Stiven Mur.

Foto Igor Pavićević/Contrast Studios

Ako govorimo o brojkama, oni su jubilarni, pedeseti par, ona je sa 23 godine među tri najmlađe dobitnice, a on prvi stranac kome je ovo priznanje pripalo. No, krenimo redom.

Gledaoce je "kupila" ljubavna priča njihovih junaka Radmile Jović i Edvarda Volša u filmu "Heroji Halijarda", a veza srpske seljanke i američkog pilota još je više osvojila publiku u seriji "Vazdušni most".

Laureati su ubrzo po početku glasanja izbili na sam vrh u jakoj konkurenciji kolega i tu se zadržali do samog kraja. A dobili su 44,5 odsto od 107.779 glasova pristiglih na naš portal.

- Dobili smo nagradu mada iskreno nisam verovala da je to moguće. Mnogo popularnije kolege su bile u konkurenciji i baš mi je bilo iznenađujuće što smo mi pobedili, a ne, recimo Tamara Dragičević i Milan Marić, koji su mnogo poznatiji od mene i Stivena. Najlepše mi je što je to nagrada publike i meni su najdraža priznanja kada dolaze od naroda zato što vidiš kako su ljudi raspoloženi, ka čemu im teži duša - kaže za "TV novosti" Teodora Dragićević.

Glumica, koja je rođena u Moskvi, gde je išla u muzičku i vojnu školu, a sa samo 16 godina upisala je Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, dodaje da je za ljubav auditorijuma zaslužan reditelj i scenarista Radoš Bajić koji "veoma dobro poznaje naš narod", a "ljudi vole njegove serije i filmove upravo zato što se u njima prepoznaju".

Foto Igor Pavićević/Contrast Studios

- Moja baka se mnogo smejala sceni kada me Nela Mihailović pita "Što si obukla stajaću haljinu". Pošto sam iz grada i imam barem 15 haljina u ormaru, kao i verovatno većina današnjih devojaka, nisam znala da je nekad postojala jedna haljina koja se oblači samo za slavu, rođendan i druge važne događaje. A Radmila je obukla tu haljinu, koja se ne dira, jer se zaljubila. Videla je Amerikanca u dvorištu i izašla je da se prošeta kako bi je on video u toj njenoj posebnoj haljini. Mojim bakama i dekama, koji su svi sa sela, to je bilo veoma simpatično. I upravo tom iskrenošću i time što se ljudi prepoznaju u njegovom delu Radoš uspeva već godinama da zadobije našu publiku. I kraj je morao da bude takav kakav jeste. Radoš je to veoma lepo napisao i funkcija mog lika u scenariju je bila da Radmila bude jedna emocija, ljubav, toplina i tuga na kraju.

Stivenova životna priča, pak, donekle liči na onu koju je dočarao na velikom platnu i malim ekranima kao Edvard Volš - jer on je Amerikanac koji se zaljubio u našu devojku. Glumica Jelena Grujičić otišla je na master u Los Anđeles i tamo upoznala sadašnjeg supruga Stivena, a bračni par Mur odnedavno je bogatiji za novog člana.

- Iznenadilo me je već to što smo nominovani. To što smo pobedili, velika je čast, naročito ako uzmemo u obzir jaku konkurenciju. Drago mi je da znam da su ljudi gledali naš projekt i pratili priče naših likova. Teodora i ja smo se tako dobro slagali da bih zaista preterao ako bih rekao da smo se suočili sa bilo kakvim izazovima. Mislim da nam je oboma bio cilj da svetu pokažemo kako ljubav može da postoji u mnogim različitim okvirima, i nadam se da smo u tome i uspeli. Veoma mi je značajno što nas je publika izabrala zato što Srbiju volim beskrajno. Želim da posvetim ovu nagradu mojoj kćerki Miji i voljenoj supruzi Jeleni - poručio je Mur za "TV novosti".

U dugoj tradiciji naše nagrade među laureatima su bili i Milena Dravić i Ljubiša Samardžić, Mira Stupica i Miodrag Petrović Čkalja, Milena Dravić i Jovan Janićijević Burduš, Asja Kisić i Karlo Bulić, Živka Matić i Velimir Bata Živojinović, Stanislava Pešić i Vlastimir Đuza Stojiljković...

Među damama najmlađa je Neda Arnerić, koja je 1975. u 22. godini osvojila nagradu, a najnovija dobitnica Teodora je sa 23 godine stala rame uz rame sa Enom Begović, koja je imala isto toliko kada je 1983. postala laureat naše nagrade.

Na listi dobitnika je poneki glumac ili glumica iz Hrvatske i Severne Makedonije, ali nijedan stranac, pa je Stiven prvi Amerikanac kome je ovo priznanje pripalo.

- Mnogo mi znači to što sam prvi čovek iz SAD koji je osvojio tu nagradu. Srbija mi mnogo znači, vašu zemlju veoma cenim, i drago mi je da znam da su ljudi uživali u rolama koje smo osmislili za naš film i seriju. Velika je čast dospeti na spisak takvih vaših legendi. U Americi imamo nešto veoma slično - People's choice award. To je jedna od retkih preostalih nagrada koje ne vuku politički teret, o kojima zaista odlučuje publika. Zato mi vaša nagrada toliko i znači.

Foto Igor Marinković

Od 1968. godine na "Filmskim susretima" u Nišu "TV novosti" su po izboru čitalaca uručivale nagradu "Ona i on". Naslednik ovog prestižnog priznanja je Zlatna antena, koju su "Novosti" ove godine peti put zaredom dodelile na Festivalu drama i serija (FEDIS), a ceremonija je održana 10. oktobra u Domu omladine Beograda.

Osim uručenja nagrade na finalnoj večeri FEDIS, pobednički par se od leta 2021. poklanja i publici na "Filmskim susretima" u Nišu. Time je potpuno obnovljena tradicija koja ukupno traje pola veka.