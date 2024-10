STEFAN MRVALJEVIĆ ZA "NOVOSTI": Treba mi neka čarolija za tihe heroje - "Sa pravom se pozdravio, izabrao novinarstvo" (FOTO)

STEFAN Mrvaljević, jedno je od omiljenih televizijskih lica, kog gledamo svakog radnog dana na Prvom programu Radio-televizije Srbije, u emisiji „Jedan dobar dan“. Popularni novinar i voditelj na početku razgovora za „TV novosti“, ističe da, iako je po struci pravnik i da je dugi niz godina radio kao pravni savetnik, napustio je tu profesiju i „bacio“ diplomu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, zarad poziva koji je njegov životni san.

Foto: Gordan Jović RTS

*Gledamo vas u emisiji zabavnog programa RTS-a „Jedan dobar dan“, sa kolegama Jelenom Simić, Kristinom Radenković, Milicom Gacin, Ivanom Milenković i Stefanom Popovićem. Kako se osećate kada radite ovu emisiju?

- Radim sve ono što nisam znao da mogu i da volim. Ume da bude i naporno, kao i svaki posao, ali se često osvrnem i kažem sebi „toliko dugo ti je u životu bilo dosadno i ravno, a sada ti je sve, samo nije dosadno“, pa lakše prebrodim taj zastoj na putu. Radujem se svakoj emisiji, mada se moja mama raduje više od mene.

*Koji gost u bilo kojoj emisiji koju ste radili je na vas ostavio najsnažniji utisak?

- Definitivno, Ana Đurić Konstrakta. U njenom prisustvu sve je na svom mestu, ništa nije previše, ni premalo. Kao da je vreme sporije, a zapravo samo te sekunde bolje teku. Ima taj „oreol“ lekovite energije, često se našalim da je „dobroćudni vanzemaljac“.

*Od ličnosti sa kojima ste imali prilike da razgovarate, da li vas je neko iznenadio, u odnosu na ono, što ste mislili pre emisije?

- Do njenog gostovanja u emisiji, smatrao sam da Vedrana Rudan namerno voli da uzburka atmosferu u studiju sa svojim komentarima i opaskama. Međutim, u njoj nisam primetio ništa, što je zlonamerno ili nesmotreno. Upoznao sam ženu koja sa krajnjom iskrenošću saopštava svoju perspektivu, pa kako se i ko sa tim snađe, ali i kada je koristila „krupnije“ reči, osećao sam blagost i ljudskost u njenom nastupu. Za mene je to bilo sjajno iskustvo.

*Sa kim biste voleli da uradite intervju i zašto?

- Sa Kristofom Volkom. Radujem se svakom njegovom pojavljivanju na platnu. Sjajan je glumac, koji retko kad glumi i tu ne mislim na broj uloga. Kao da je svaka rola prilagođena njemu, a ne obratno. Podseća me na meni najdražeg Borivoja Boru Todorovića.

*Koja su vaša interesovanja, hobi, šta vas ispunjava i čini vam život boljim i lepšim?

- Ove godine sam bio sam u najjužnije naseljeno mesto na svetu, u Ognjenu zemlju. Nije neki poduhvat u moderno vreme, ali jeste dobar pokazatelj šta me prvilači. Testiranje sebe, učenje o drugima i izazovi snalaženja u nepoznatom okruženju. Nekada bude i neprijatno, osetim se nesigurno, ali i u tome je i draž života. U krajnjem ishodu, uvek mnogo više dobijem.

*Ko je Stefan privatno?

- Prijatelj onih koji vole i pomažu kreativno stvaralaštvo. To je moj način da pobegnem od dosade i osetim se vrednim postojanja na ovoj planeti. Nekada mi se ti prijatelji razbeže, pa krenem putevima Entonija Bordejna, tog tako značajnog čoveka za mene. Foto: Gordan Jović RTS

*Kada se u vama rodila želja ili kada ste prepoznali da je TV novinarstvo vaš pravi izbor?

- Pre svega, prepoznali su drigi ljudi. Moja kuma Jelena me je ubedila da treba da se bavim ovim, a pošto sam prilično bio nesrećan u to vreme, nisam imao dobar razlog da je odbijem, te sam je tada nevoljno poslušao, na oduševljenje moje okoline. Sada se sa osmehom družimo preko malih ekrana. Nekada nas drugi vide bolje, nego mi sami.

*Da nije novinarstvo, šta bi bila vaša profesija? Šta biste bili?

- Od malih nogu prati me prokletstvo interesovanja za sve sfere života i koliko god da mi je to pomoglo da steknem širu sliku i znanja o nama, uvek sam bio pomalo ljubomoran na one koji su od malih nogu znali čemu teže ili na one, koje su to usput saznali, tako da nisam siguran šta bih bio, ali verujem da bih naleteo na jednu Tanju ili Milicu, koje bi mi rekle, gde se hvata voz za moje novo putovanje.

*Ko je vaš uzor?

- Nemam uzore, ali trudim se da sam okružen ljudima, koji mogu da mi pruže neki kvalitet. Osećam se dužnim da im uzvratim i tako valjda svi rastemo. Foto: Gordan Jović RTS

*Ima li u vašem životu, u vašem okruženju heroja?

- Svuda su oko nas, samo ih nedovoljno primećujemo, jer ne znamo za njihove pobede. Svakog dana, osvoji se po neki „Vimbldon“, samo ga ne osvoji uvek Nole, nego neka Dragana ili Borislav, ali taj prenos nismo gledali.

*Prema stihovima „da sam ja neko“, šta biste izabrali da ste i zbog čega? Šta biste posebno uradili?

- Taj magični štapić iskoristio bih da napravim film o tihim herojima, onako, kako ih ja vidim. Možda bih probudio empatiju kod nekoga od nas, retko je srećem. Garantujem za trud na filmu, ali ne garantujem za kvalitet. Došla bi mi šira rodbina na premijeru, par prijatelja i po koji kolega sa posla. Nisam siguran za ostatak sale, a ni za širu rodbinu.

*Za šta i za koga biste voleli da imate više vremena?

- Voleo bih da više osluškujem sebe. Znam da se to uči, a ja sam tek na osnovim studijama tog Fakulteta. Nisam baš neki student, ali položim po koji ispit. Ponekad padne i koja desetka, a neki se ispiti polažu i po par puta. Daleko je doktorat, ali biće.

BONUS VIDEO:

PESMA KAO "NjENO VISOČANSTVO": Ceca posle koncerta u Zvorniku podelila utiske sa "Novostima"