U KORAK S VREMENOM "NOVOSTI" I POSLE VIŠE OD 70 GODINA: Prvi jutarnji program uživo na portalu uskoro na našoj video-platformi

DA naša medijska kuća ne samo da ide u korak s vremenom nego i da uvodi novine na medijskom nebu dokazuju "Jutarnje novosti" - prvi jutarnji program uživo na portalu. Iza mikrofona novog formata, koji kreće od petka, 27. septembra, na sajtu www.video.novosti.rs, staće Dragana Lilić.

SA više od sedam decenija prisustva na medijskoj sceni, "Večernje novosti" su brend koji vole generacije čitalaca. Svesni dinamičnih promena, menadžment je prepoznao važnost prilagođavanja novim trendovima i onima koji konzumiraju sadržaje na drugačiji način.

- Video-produkcija "Novosti" proizvodi sve aktuelne video-formate, od podkasta za publiku koja želi detaljnije da se informiše o određenim temama ili zabavi, do kratkih videa koji su prisutni na našim platformama, poput "Tik-toka", YouTube Shorts-a i Instagram Reels-a, za brzo angažovanje gledalaca sažetim sadržajem. Od političkih i ekonomskih tema do sporta, kulture i zabave, možemo se pohvaliti da naš portfolio konstantno raste i publika nas je već prepoznala - kaže producent Jovana Šibalić.

Veza između štampanog izdanja "Večernjih novosti", portala i video-servisa, dodaje Jovana, leži u njihovoj zajedničkoj misiji da pruže proverene i relevantne informacije, bez obzira na format.

- Štampano izdanje predstavlja temelj brenda, sa tradicijom koja traje više od 70 godina, dok portal omogućava brzu i trenutnu dostupnost informacija u digitalnom prostoru. Video-produkcija ih nadograđuje, pružajući sve to u formi videa. Ova tri formata funkcionišu sinhronizovano, čime se osigurava da publika uvek ima pristup najvažnijim vestima i temama. Video-produkcija igra ključnu ulogu u povezivanju sa mlađim generacijama, pružajući sadržaj u formatima i na platformama koje oni koriste za informisanje i zabavu.

PREDSTAVLjAMO VAM NAŠU VIDEO-PLATFORMU

"Jutarnje novosti"

Foto V. Danilov Dragana Lilić

NOVINARKA i voditeljka Dragana Lilić tokom dve decenije sticala je iskustvo na radiju i televiziji, a na "Video novostima" pored novog formata "Jutarnje novosi" nastaviće da vodi, četvrtkom i nedeljom, podkast "Mislim da je važno".

- Jutarnji program na portalu je pre iskorak za samu kompaniju "Novosti" nego za mene kao novinara i voditelja, jer sam već bila deo i radijskog i televizijskog izveštavanja. U početku ćemo našu novu emisiju emitovati samo petkom, od 8.00, sa najvažnijim događajima iz nedelje za nama. "Jutarnje novosti" trajaće dva sata, što je odlična mera za užurban tempo kojim živi naša publika.

Šta ovu emisiju izdvaja od drugih sadržaja iz naše produkcije, ali i u odnosu na konkurenciju?

- Cilj nam je da ostanemo dosledni tradiciji koju "Novosti" baštine, a to je izveštavanje bez senzacionalizma - istinitost, pristojnost i mera. Jutarnji program na našem portalu razlikuje se od ostalog sadržaja koji proizvodimo zato što se emituje uživo, a to podrazumeva veću dinamiku, više gostiju u studiju, i mnogo više tema - od politike, društveno-socijalnih pitanja, do kulture i zdravlja. A imaćemo i reportere koji će se uključivati sa terena i prenositi informacije o gradskim zbivanjima.

Koja je, iz vašeg iskustva, razlika između televizije kao medija i internet produkcija, podkasta, kojih je danas sve više?

- Moja novinarska i voditeljska karijera počela je pre 20 godina na Radio Beogradu, a onda sam radila i na RTS. Zatim sam bila deo i drugih medijskih kuća, kao i vlasnik jednog portala. Stoga odgovorno mogu reći da suštinska razlika ne postoji ako se ozbiljno bavite ovim poslom, uvek morate biti aktuelni, brzi i informisani. Međutim, tehnologija je, u praktičnom smislu, poslednjih godina dala veću šansu portalima i internet produkciji, jer kompletan sadržaj, u bilo kom trenutku, možemo pratiti na mobilnom telefonu.

Pored novog formata, tu je i podkast "Mislim da je važno". Koje poruke želite da prenesete publici?

- Pre svega da je važno baviti se čovekom i temama od društvenog značaja - oduvek i zauvek. Trudimo se da prenesmo priče iz života, nekada su one psihološke, umetničke, teološke, pravne, a nekada se tiču međunarodne i domaće politike. Uz relevantne sagovornike nastojimo i da ukažemo na probleme ili ponudimo rešenje.

"Sa zvezdama na ti"

Foto V. Danilov Dušan Cakić

AUTOR i voditelj emisije "Sa zvezdama na ti", Dušan Cakić, dve godine je u timu "Novosti", gde piše za rubrike "Scena/Poznati" na portalu i "Reflektor" u štampanom izdanju, kao i za dodatak "TV novosti".

- Prva sezona emisije bila je na video--platformi i na jutjub-kanalu Kompanije, a uskoro počinje i druga. Trudim se da ispunim očekivanja i želje svih koji prate moju emisiju i intervjuišem najveća imena estradno-muzičke scene. Do sada sam ugostio, između ostalih, i Svetlanu Cecu Ražnatović, Draganu Mirković, Lepu Brenu, Sašu Matića, Dragana Kojića Kebu, Željka Samardžića, Gocu Tržan, Nedu Ukraden, Lepu Lukić, Miroslava Ilića, "Amadeus bend", "Tropiko bend".

"Drugačije priče"

Foto V. Danilov Miljan Gogić

MESTO za sebe na video-platformi svojom osobenošću, jednom nedeljno, izborile su i "Drugačije priče", autora Miljana Gogića.

- U ovoj emisiji radimo intervjue, dokumentarne forme, priče sastavljene samo iz fotografija... Svaki put su formati različiti s obzirom na teme koje obrađujemo. Bavimo se i temama koje se tiču zdravstva, kao što je transplantacija, zabeležili smo i ljude koji se bave interesantnim zanimanjima... Dobio sam čak i nagradu za scenario filma koji sam snimao u Crnoj Gori. Ovim kratkim dokumentarcem, od sedam minuta, preneli smo impresivnu i neobičnu priču o krstu starom više od 1.000 godina. Doneli smo ekskluzivne snimke sa planine Rumije i zabeležili čuvare ove relikvije Svetog Jovana Vladimira, prvog srpskog svetitelja, porodicu Andrović iz okoline Bara - kaže Gogić koji je u novinarstvu već 15 godina, a bio je i filmski producent, upravnik pozorišta, savetnik za medije potpredsednika Narodne skupštine...

"Nije samo naslov" i "Dr Novosti"

Foto V. Danilov Bojana Jančić

NOVINARKA Bojana Jančić, čiji je televizijski staž počeo 2005, odmah posle završetka Fakulteta političkih nauka, na našoj video-platformi autorka je dva podkasta - "Nije samo naslov" (petkom u 14.00) i "Dr Novosti" (subotom u 14.00).

- Ova dva podkasta se mogu podičiti kvalitetnim novinarskim radom i adekvatnim analizama tema koje obrađuju. Podkast "Nije samo naslov" nudi širu perspektivu aktuelnih političkih i društvenih događaja i do sada smo ugostili značajne srpske političare i ministre. Dok podkast "Dr Novosti" pokriva zdravstvene i medicinske teme sa stručnim gostima.

Teme kojima se bavite u emisijama vrlo se razlikuju. Šta želite jednom, a šta drugom da prenesete publici?

- Aktuelni događaji najčešće diktiraju teme, a što se tiče raznovrsnosti to proizlazi iz želje da se pokriju različiti aspekti društvenog i političkog života. Kada je bilo aktuelno Svetsko prvenstvo u fudbalu u Nemačkoj, ugostila sam legendu srpskog fudbala Duleta Savića, koji je analizirao igru naših fudbalera i prisetio se svojih uspeha i neupeha na evropskim takmičenjima. To je bio izuzetno prijatan i zanimljiv razgovor o fudbalu i životu. S druge strane, u podkastu "Dr Novosti" se trudim da kroz razgovor sa lekarima različitih specijalnosti, gledaocima pružim što više korisnih saveta kako da brinu o svom zdravlju.

Kako u moru sadržaja odvojiti "žito od kukolja"?

- Mislim da je ključ u pažljivom biranju izvora informacija i razvijanju kritičkog mišljenja i stava. Gledaoci bi trebalo da traže sadržaje koji su informativni, aktuelni i koji pružaju dodatnu vrednost, a to svakako "Video novosti" jesu.

"Bindž"

Foto V. Danilov Katarina Filipović i Isidora Čolaković

SVAKOG ponedeljka, u 20.00, novinarke Isidora Čolaković i Katarina Filipović pričaju sa glumcima - o karijeri, odrastanju, ljubavi, načelima kojima se vode kroz život... Najmlađe članice "Video novosti" poznaju se sa Fakulteta političkih nauka, koji je Isidora nedavno završila, a Katarina samo što nije.

- Imamo deo u kome pričamo o detinjstvu, na primer o 1990-im, bombardovanju, što svima navire u sećanje. Potom ide segment intime i deo o karijeri i tome kako se neko odlučio baš za glumu - kaže Katarina.

Naziv je u skladu sa onim što mlađi vole da rade - u nizu gledaju epizode nove ili omiljene serije, a neretko i filmove, što i autorke "Bindža" čine kada god imaju vremena.

- I naša scenografija je prilagođena tako da se prisetimo kultnih domaćih filmova i serija, kao što su "Ko to tamo peva", "Bolji život", "Porodično blago", na šta se nadovezuju naši novi projekti koji u poslednje vreme cvetaju. Ne zna se koja je serija bolja od koje, jer svaka ima svoj stil, i trudimo se da sve glumce koji su se u njima istakli pozovemo i čujemo šta imaju da kažu - priča Isidora.

"Besna lista"

Foto V. Danilov Marija Jelić

PODKAST Marije Jelić (MC Maraya), inače članice nekadašnje grupe "Bičarke na travi", nedeljom, u 20.00, bavi se afirmisanjem mladih alternativnih bendova kroz gostovanja poznatih iz sveta muzike, pozorišta i filma.

- Ideja je da publici i čitaocima približimo mlade, ali i malo starije bendove koji na medijskom nebu nemaju prostora da se pokažu. Na sajtu "Novosti" imamo anketu za pesmu meseca. Svakog pobednika "Besne liste" možemo da čujemo uživo i saznamo nešto više o bendu, gde nastupa i kakvi su dalji planovi. Dolaze nam i poznate ličnosti iz sveta estrade i glume, koji uglavnom u prvih pet minuta komentarišu aktuelnu listu. Nekako sam ih "pribila uza zid" da poslušaju pesme koje nisu njihov izbor. Sada se već, posle samo pola godine otkako smo počeli sa emitovanjem, lakše dolazi do gostiju, a i muzičari se sami nude da budu na listi.

"Kladioničarske priče"

Foto V. Danilov Milan Đurica

NAJSTARIJI tipser i čovek čije se prognoze nalaze u svim brojevima "Tipa", počev od prvog izdanja, zauzeo je voditeljsko mesto ovog podkasta. Ljubitelji sportskog klađenja mogu da uživaju svakog petka, u 12.00, u zanimljivim kladioničarskim pričama Milana Đurice i njegovih gostiju.

- Na nagovor mlađeg kolege došao sam na snimanje, a nisam imao predstavu o čemu se radi. Govorim o ljudima koji se klade i kockaju, na primer, preneo sam istinitu priču iz Kragujevca o čoveku koji je čekao tiket od, mislim, 50 miliona dinara! Tim mu vodi 3:0, sve je već obezbedio za slavlje - piće, klopu, samo još nedostaju muzičari, i odjednom 3:1, onda 3:2, i već je frka, a na 3:3 čovek pada u nesvest. Zovu Hitnu pomoć, koja ga već odvozi i neki momak trči za njima, udara u haubu i viče 4:3 - kažu da ga je to oživelo.

Samo mesec od početka emitovanja podkasta, Đuricu su počeli da prepoznaju na ulici. Dok se šeta po gradu prilaze mu, kaže, klinci i traže autogram. Iako živi "treću mladost", Đurica ne odustaje od zanimljivih priča, čak i onih koje nisu u vezi sa kladionicom jer, kaže, sportskih anegdota zna zaista mnogo.

"Može i lično sa Aleksom"

Foto V. Danilov Aleksandar Marković

NOVI podkast naše video-platforme, autora Aleksandra Markovića, nastao je iz ideje da približi ljude jedne drugima. Sredom, u 20.00, moći ćemo da čujemo dirljive životne priče, poput one koju je iznela prva gošća, čiji sin je poginuo 200 metara od porodične kuće.

- Podkast se zasniva na emocijama, veri, nadi i tome da publika shvati da nije sve ni crno ni belo, već da postoje različite sudbine. Kažu da je svakom njegov krst najteži, ali treba da se upoznamo i sa ostalim životnim pričama. Publika će imati prilike da vidi i javne ličnosti iz drugog ugla. Ljudi ne shvataju šta se dešava kada se poznati zatvore u četiri zida. Upravo to ovde hoćemo da prikažemo, da dobijemo od sagovornika emociju i sve ono što se trude da zakopaju u sebi, jer smatram da je svako emotivan i da negde duboko krije i suze i smeh.

"Priče iz hronike"

Foto V. Danilov Slađana Matić

SVAKOG petka, u 20.00, u podkastu novinarke Slađane Matić, koja već 22 godine piše za "Novosti", možete čuti aktuelnosti o zločinima koji su potresli javnost, brojne ispovesti, priče iz sudnice... Njeni gosti su strucnjaci, advokati i ljudi kojima se život preko noći promenio iz korena.

- Ljudi stvarno vole da gledaju i čitaju hroniku. Nisam imala takav utisak sve do pre pet godina kada sam ušla u ovaj sektor. Takvi tekstovi su na našem sajtu izuzetno čitani, posebno aktuelni zločini, i čini mi se da su "Priče iz hronike" kao podkast našle svoj prostor. Krenula sam sa aktuelnim temama, kao što je u tom trenutku bilo zdravlje Ratka Mladića u Haškom tribunalu, kasnije presuda u slučaju Slavka Ćuruvije. Ali, bavim se i temama koje su bitne za društvo, ugostila sam izlečene narkomane, kockara koji pokušava da pobedi zavisnost, radila sam i priče o nasilju nad decom na internetu i trgovini ljudima. U emisijama želim da prikažem konkretne životne primere, koji su strašni, ali su se i zaista desili u našem okruženju. Važno mi je da probudim svest kod ljudi da ipak moraju da brinu o sebi, svojoj deci i bližnjima, jer zločini se ne dešavaju negde tamo.

"Nekoliko minuta sa..."

U OVOM podkastu novinarka Suzana Rudić razgovara sa stručnjacima iz različitih oblasti. Zanimljivosti o domaćinstvu, saveti za bolje zdravlje, duhovni život, partnerski odnosi samo su neke od tema koje možete pratiti ponedeljkom u 17.00.