LJUBAVNA PRIČA U VRTLOGU "OLUJE": U Crnoj Gori snima se nova domaća serija "Tvrđava" o događajima u Krajini

SKORO će tri decenije od operacije "Oluja", koju su sprovele hrvatske oružane snage i tokom koje je u strahu domove napustilo više od 200.000 Srba sa područja Hrvatske. Istorija je oduvek bila inspirativna filmskim stvarocima, te su neretko pojedine događaje, u želji da ih sačuvaju od zaborava, beležili na filmsku traku.

Foto Telekom Srbija

Teme stradanja Srba u pogromu iz 1995. godine niko se nije "latio" do 2021, kada je reditelj i scenarista Miloš Radunović počeo snimanje filma i serije "Oluja" po događaju koji predstavlja jedan od najvećih zločina nad srpskim narodom od Drugog svetskog rata. Otud ne čudi što će se ovaj film i ove godine, 3. avgusta, u 23.05, naći na Prvom programu RTS.

Ipak, Javni servis Srbije odlučio se na još značajniji potez - produkciju serije čija radnja se dešava devedesetih godina, za vreme rata u Krajini. A upravo ovih dana u centru varošice Velimlje, kod Nikšića, počelo je snimanje ljubavne drame "Tvrđava".

- Tema serije kod svih izaziva emociju, jer se radnja dešava u vreme rata devedestih godina i otkriva nam toplu porodičnu priču i ljubav kojoj niko nije mogao stati na put, po čemu je serija i imenovana. Ovde tvrđava predstavlja simbol porodice i njenu borbu za opstanak i očuvanje u tim turbulentnim vremenima. Glavna nit svega je ljubavna priča između dvoje mladih koji potiču iz različitih struktura i uspevaju da sačuvaju svoju ljubav bez obzira na to kome pripadaju i kako se to doživljavalo tada - ističe producentkinja Tatjana Žeželj Gojković.

Objašnjava da je ovo trenutno jedan od najvećih pokrenutih domaćih projekata, te da je glavni producent Radio-televizija Srbije, a da izvršnu produkciju potpisuju njena producentska kuća Film District i "Režim" Miloša Avramovića, koji je inače reditelj i producent mnogih ostvarenja, poput hit franšize "Južni vetar". Reditelj serije je Saša Hajduković, koji je režirao i popularnu "banjalučku trilogiju" - serije "Kosti", "Koža" i "Meso", autora Nikole Pejakovića.

Foto Bosonoga produkcija Saša Hajduković

Glavne likove dočaraće mladi glumci koji nikada nisu imali ovako značajne uloge.

- Mislim da je to njima veliki izazov. Reditelj Saša Hajduković je radio sa njima na tome već duže vreme. I zaista mislim da veruje, a i ja verujem, pošto kada sam ih videla znala sam da su oni pravi izbor, da će to izneti. Naravno, nisu sami. Podršku im daju naši veliki glumci koji su iskusni i koji će samim tim i nositi dobar deo ove priče. To su Ljubomir Ljuba Bandović, Nikola Pejaković, Jovo Maksić, Nikolina Friganović, Slađana Zrnić, Slaviša Čurović. Mislim da će uz njihovo prisustvo i mladi glumci dobiti prostor kakav treba i da će moći da iznesu te uloge na pravi način - kaže sagovornica.

- Snimaćemo u mestima Velimlje, Viluse i Grahovo, u manastiru Piva i na jezeru Krupac, ali i na još nekoliko lokacija u okolini Nikšića. Serija će imati 11 epizoda i otprilike polovina će ovde biti zabeležena. Biće angažovano više od 1.000 ljudi, od toga preko 200 crnogorskih glumaca, a 20 njih će dobiti značajnije uloge. Ovaj projekat će umnogome unaprediti međusobnu saradnju dveju zemalja i već imamo u planu da i naredne godine snimamo novu seriju u Crnoj Gori. "Tvrđava" će biti emitovana na Prvom programu RTS, a kasnije i na ostalim kanalima. Ovaj scenario je privukao velike umetnike i stvaraoce i nadam se da će naš rad opravdati ono što je napisano - zaključuje producentkinja.