MARIJANA TABAKOVIĆ ZA "NOVOSTI": Lepe stvari se dešavaju po zasluzi (FOTO)

ŽIV program sa sobom nosi razne rizike, ali znate da nikada niste sami. Mnogo je ljudi iza kamere i trudimo se da pomognemo jedni drugima. Učim na greškama i trudim se da ih ima sve manje. Takođe, ko radi - taj i greši, to je ciklus od kog ne možete pobeći.

Foto: Una TV

Najvažnija je želja i istrajnost da svakog dana budete bolja verzija sebe - ovako za "TV novosti" opisuje svoj posao popularna novinarka, voditeljka i urednica emisije "Popodne" na TV Una Marijana Tabaković, kojoj je pored uspešnog dugogodišnjeg rada u medijima vatrenocrvena i bujna kosa - zaštitni znak. Foto: Una TV

*Popodne je vaš deo dana, kada je posao u pitanju. Da li je tako i u privatnom životu?

- I dalje najviše volim jutra. Trenutak buđenja novog dana daje poseban elan uz, naravno, sve rituale koji moraju biti ispoštovani da bi sve bilo kako treba da bude - maksimalno produktivno. Još se navikavam na drugačiju dinamiku kada je posao u pitanju, ali trudim se da u svemu pronađem razlog za osmeh.

*Šta je "adut" vaše emisije u odnosu na druge TV formate sličnog sadržaja?

- Trenutno ne postoji nijedna druga emisija koja toliko vremena posvećuje običnom čoveku, njegovim potrebama, ali i kulturi. Ne postoji samo jedan "adut". Ako želite da čujete tople ljudske priče, nadogradite svoj život, shvatite šta radite pogrešno, pronađete smisao, pomognete nekom, čujete njegovu tešku priču, poželite da budete deo rešenja, ako ne znate kako da provedete kvalitetno veče, koje sve kulturne kutke i manifestacije ima Beograd i ako ne želite senzaciju, već isključivo život - gledajte "Popodne". Izuzetno sam ponosna na naše rubrike "Budimo ljudi", "Motivacioni ponedeljak" i "Medalja zaslužnim pojedincima", jer sve su to priče za primer koje motivišu da svaki pojedinac, a samim tim i celo društvo, budu bolji.

*Da li vam se desila neka nepredviđena situacija u programu uživo i kako ste tada reagovali?

- Mnogo volim program uživo i sve ono što donosi sa sobom - adrenalin, neizvesnost, dinamiku. Od prvog dana bavljenja ovim poslom ja sam u "živom programu" i ne bih menjala to ni za šta na svetu. Iako se vrlo dobro sećam kako sam pred prve svoje vesti uživo tražila u apoteci nešto za smirenje na biljnoj bazi, kako bih koliko-toliko sputala tremu. U "živom programu", još sam "življa" jer, rekla bih da mi tada mozak radi deset puta brže. Upravo je to jedan od razloga što nakon emisije treba vremena da se isti taj adrenalin spusti. Kada se dogodi neka nepredviđena situacija, vrlo je važno ostati miran i time pokazati da smo mi ipak samo ljudi, a ne mašine. Koliko puta mi se dogodilo da se zasmejem u programu, da ne mogu da dođem do daha, da ne dođe gost, nestane struja, ma toliko toga, ali sve se reši. Ključ uspeha svake televizije je dobar tim.

*Nedavno ste pokrenuli divnu akciju, upravo kako biste osnažili žene, i emisiju ste vodili bez trunke šminke na licu, uz jasnu poruku - "Bez šminke se može, bez stava teško - bravo Marijana!". Kako ste došli na tu ideju?

- Potpuno spontano u okviru kampanje TV Una - "Dan zahvalnosti". Iako sam u prvi mah kao neko ko voli prirodnost u svakom smislu pomislila da će biti lako, bio je zaista veliki izazov izaći iz zone komfora. Ipak, srećna sam što su ljudi prepoznali suštinu tog poteza i pronašli motiv da ne odustaju od sebe samo da bi se drugima dopali. Dame najčešće i nose taj krst, ali bilo je jako važno svojim primerom pokazati da je i u svakodnevnom životu suština najvažnija. Čini se da ništa epohalno nisam rekla, niti uradila, ali ako uzmemo u obzir šta je danas na ceni, na kojim vrednostima odrastaju naša deca, shvatićete koliko više ništa nije isto. Jedna dama je napisala komentar "koliko bi ovo trebalo da bude normalno, a zapravo nam je svima postalo strano". Živimo u vremenu koje uniformiše, vremenu koje voli one što ne odskaču. Zar ne bi bilo lepo da svako misli svojom glavom i radi ono što njemu prija, a da drugi to poštuju i ne osuđuju? Smatram da je to elementarna kultura.

*Kakvo je vaše mišljenje o trenutnom stanju na javnoj sceni, odnosno televiziji kao mediju?

- Izuzetno je teško izboriti se sa "trendovima" i svim onim što odvlači pažnju gledalaca. Televizija kao medij mora da se bori sa brzinom društvenih mreža, ali i količinom informacija koje cirkulišu, bez ikakve filtracije. Način na koji obrađujete te informacije i plasirate ih, sve ono što stavljate u fokus, sve to pokazuje o kakvom je mediju reč. Srećna i ponosna sam što sam tu gde jesam i što sa menadžmentom delim istu viziju kada je TV Una u pitanju - da i dalje budemo jedna od najkulturnijih televizija na medijskoj sceni, koja u fokus stavlja isključivo čoveka.

*Ko su vam bili saveznici na putu do uspeha?

- Imala sam sreću da sam od početka karijere nailazila na ljude koji su u meni prepoznali taj žar i ljubav prema poslu. I danas je tako i zahvalna sam na tome. Čovek nešto i zasluži, pa mu se lepe stvari dešavaju. Beskrajno sam zahvalna što i sada imam priliku da sarađujem sa vrhunskim profesionalcima koji motivišu da svi zajedno budemo bolji. U novinarskom poslu nikada nije pojedinac važan i sam zaslužan. Mene vidite na ekranu, a iza je veliki broj kvalitetnih ljudi.

*Uz šarm i profesionalnost, uvek se ističe i vaša lepota. Traži li i lep izgled vreme, pažnju i novac?

- Traži mir. Ne kažu bez razloga da je najlepša žena - ona koja je zadovoljna i ispunjena. Posebno mi je drago što u poslednje vreme čujem baš takve komentare - da sijam. Volim vreme koje "kradem" za sebe i važno mi je kako ću da izgledam, ali mi je mnogo važniji razgovor i kakvu će posledicu taj razgovor da ima. Svi tretmani koje s vremena na vreme sebi priuštim više doprinose mom unutrašnjem zadovoljstvu i opuštanju, nego što uopšte obraćam pažnju kakav će vizuelni efekat imati. Foto: Una TV

*Šta najviše volite da skuvate sebi i ukućanima i da li se služite nekim kulinarskim umećima za ukusnije jelo?

- Tipična sam Vodolija koja ne voli kalupe. Sve što je obaveza nije mi uživanje, pa i kada je kuvanje u pitanju. Moram da priznam da nisam u kuhinji baš svakog dana, ali kada kuvam to zaista bude ukusno, barem tako kažu ukućani. Imam nekoliko pravih gurmana u porodici, pa mi je njihov sud jako važan. I kada su oni zadovoljni, posebno sam srećna.

*Gde je oaza u koju se sklanjate od gužve?

- Svaki deo van grada je oaza. U poslednje vreme i samo vožnja od tačke A do tačke B, dok posmatram predele i razmišljam, pričinjava mi ogromno zadovoljstvo. Nedavno sam bila kod roditelja u Crnoj Gori i shvatila koliko je zaista brz život u Beogradu. U mojim Beranama kao da vreme stoji (smeh). Tih nekoliko dana provedenih u rodnoj kući izgledalo je kao scenario filma "Za danas toliko". Doduše, nismo pravili čupavce, ali jesmo kiflice (smeh).

*Da li gledate TV serije, filmove, koju muziku volite?

- U poslednje vreme volim kada deca odu na spavanje da pogledam neku seriju ili film na Netfliksu. Što se muzike tiče, raspoloženje diktira plej-listu, tako da vrlo često pustim neki umirujući instrumental ili duhovnu muziku. Foto: Una TV

*Imate li knjigu koju želite ponovo da čitate?

- Nedavno sam u emisiji ugostila legendarnog Zorana Kostića Caneta i pričali smo o njegovoj zbirci poezije "Ukrštene reči", koja je svojevrsni omaž životu svakog od nas, našim stradanjima i nadanjima, usponima i padovima. Pročitala sam je u dahu i opet ću, jer su rečenice vanvremenski životne i svakodnevno lekovite. Cane, kao i uvek, pogađa suštinu i poručuje - "Život nas traži da se vratimo sebi". Valjalo bi to ponavljati svakog dana.

*Šta su razonode, prijatnosti i mali ukrasi vaše svakodnevice?

- Moja deca, neka njihova rečenica, smešne situacije kojih ima svakim danom sve više. Kako oni rastu, tako i mi rastemo sa njima i ponovo prolazimo detinjstvo. Mnogo puta suprug Ivan i ja izgovaramo onu čuvenu rečenicu "u moje vreme ovo je bilo ovako" ili "u moje vreme ovog nije bilo...". Petra ima pet i po godina i već je potpuno svoja, pa tako uvek ima neko zanimljivo zapažanje o svetu i ona je glavna, kada je u pitanju zabava. Svojim postupcima i rečenicama često učine da se baš zamislimo i bolje posložimo svoje misli i postupke. Nedavno mi je Pavle rekao nešto, što me je gotovo rasplakalo. U vestima je čuo neku strašnu vest, koja ga je potresla i u pokušaju da razume, on mi je ovako saopštio: "Svet ne bi trebalo da bude strašno mesto, jer smo mi u njemu". Čistota njihovih duša zaista oplemenjuje.

*Gde želite da otputujete i za gušt odete na odmor?

- Za biranje lokacija, glavni i odgovorni je Ivan i imam maksimalno poverenja u njega da će, kao i uvek, odabrati neko mesto po meri svih nas. Moje je da spakujem decu i maksimalno se "isključim". To znači da ne čitam vesti, već knjigu. Slušam decu, ispunjavam isključivo njihove želje i tako punim baterije za nove izazove. Foto: Una TV

IVAN JE ZAISTA MOJA DRUGA POLOVINA

*KAKO negujete vaš odnos sa suprugom Ivanom i kako rešavate nesuglasice?

- Nemamo vremena za to (smeh). Stari kažu "Dokon um, đavolja rabota". Daleko od toga da nesuglasica nema, ali nas dvoje imamo isti cilj - da sačuvamo našu porodicu i da decu što bolje pripremimo za život, da izrastu u dobre i kvalitetne ljude. Volimo da odvojimo vreme samo za nas dvoje, a ključ dobrog odnosa je razumevanje i zajednička vizija. Ivan je zaista moja druga polovina, bez njega ništa ne bi imalo smisla.