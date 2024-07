UZ NAŠE SPORTISTE NA SVIM BORILIŠTIMA: Zoran Marković, urednik sportske redakcije, o 33. Letnjim olimpijskim igrama u Parizu, na programu RTS

POSLE Evropskog prvenstva u vodenim sportovima, koje je prvi put u istoriji održano u Beogradu, Evropskog prvenstva u fudbalu, koje je trajalo mesec dana u Nemačkoj, te najstarijeg i po mnogima ujedno i najprestižnijeg teniskog turnira na svetu - Vimbldona, pred nama su 33. Letnje olimpijske igre u Parizu.

Foto RTS

Otvaranje je zakazano za večeras (od 19.30 na RTS 1), a sva takmičenja će biti okončana do 11. avgusta, kada je na programu i svečana ceremonija zatvaranja Igara. U međuvremenu, više od 10.500 takmičara, od toga 112 srpskih olimpijaca, u obe konkurencije boriće se za medalje.

Radio-televizija Srbije pobrinula se da ništa važno ne propustimo, a Zoran Marković, odgovorni urednik Sportske redakcije, otkriva nam kako će, u narednih 15 dana, izgledati program našeg Javnog servisa.

- Radio-televizija Srbije još 2004. godine donela je odluku da se Olimpijske igre prate na drugačiji način nego što je rađeno do tada. To znači permanentno praćenje nastupa svih naših sportista, a ovog puta Srbiju će predstavljati njih 112, u 16 različitih sportova. Prioritet su nastupi naših sportista u svim disciplinama, da se svi oni vide na malim ekranima i dobro je što je menadžment naše kuće imao razumevanja da za Olimpijske igre odvoji prostor i na Prvom i na Drugom programu da bi tako veliki događaj mogao da se isprati na pravi način - ističe Marković i dodaje da će prenosi počinjati svakog dana oko 8.55 i trajati nekad čak do ponoći.

Foto Gordan Jović RTS Zoran Marković

- Ono što je karakteristično jeste da ćemo imati emisiju "Kapije trijumfa" koja će ići od 20.00 do 20.50, svakoga dana. Naslanjamo se na događaj koji počinje u 21.00, a tada su na programu obično ekipni sportovi, pa će nastupati naši reprezentativci. Sada prvi put imamo čak šest ekipa: košarkaše, košarkašice, basketaše, vaterpoliste, odbojkaše i odbojkašice, a imaćemo i miks tim u džudu i miks tim u streljaštvu, gde takođe očekujemo da možemo doći do neke od medalja. Tenis će i te kako biti zanimljiv zato što očekujemo da će naš najbolji teniser i najbolji sportista svih vremena Novak Đoković dati sve od sebe da dođe do onoga što mu nedostaje, a to je zlato sa Olimpijskih igara.

Emisiju "Kapije trijumfa" vodiće Dragana Kosjerina Perduv i Nenad Đurović, a na licu mesta u Parizu RTS će napraviti svoj mali TV studio gde će biti prkupljani signali sa svih borilišta na OI i slati u Beograd.

- Osim produkcionog dela i tehnike, koja treba da napravi studio da bismo mogli sve da pratimo, više od deset novinara RTS ide u Francusku. U ekipi su, između ostalih, Predrag Peđa Milinković (odbojka), Vladimir Mijaljević (tenis), Radoslav Rale Simić (atletika i rvanje), Slobodan Šarenac (košarka), Goran Stepić (vaterpolo i džudo), a ujedno i novinari, poput Stefana Bendića i Tijane Jevtić, koji će se uključivati u emisiju "Kapije trijumfa" iz tog našeg studija u Parizu i uzimati sve neophodne izjave posle nastupa svih naših sportista, pogotovo posle osvojenih medalja.

Foto M. Vukadinović Milica Mandić Đuričić

Jedan od aduta RTS biće Milica Mandić Đuričić, naša dvostruka olimpijska šampionka, koja će komentarisati tekvondo, sport koji je proslavila kod nas.

- Dobro je imati stručne konsultante koji su vični u određenim sportovima koji su specifični, a možda nisu toliko popularni kod nas. Zna se da je fudbal najpopularniji, da su izuzetno popularni i košarka i odbojka i vaterpolo, i da su nastupi naše reprezentacije u ovim sportovima pod lupom javnosti, ali i pojedinačni sportovi su i te kako zanimljivi. Zato ne pravimo razliku koji je sport popularniji i jednostavno svaka medalja na Olimpijskim igrama osvojena za našu zemlju je zlata vredna čak i ako nije zlatna.

Iako je pred Javnim servisom obiman posao, ekipa RTS se potrudila da nam pokaže i nešto više od samih Igara.

- Čak ćemo kamerom pratiti sva dešavanja u "Srpskoj kući", koja se nalazi u Teatru La Vilet u pariskom Parku nacija. Najveći sportski događaj ove godine je prilika i za promociju Srbije zbog čega je napravljano ovo mesto gde će se susretati predstavnici privrede, kulture, sporta sa kolegama iz čitavog sveta. Ispratićemo ne samo nastupe naših sportista nego sve ono što predstavlja zanimljivost ili kulturni događaj koji je u vezi sa Olimpijskim igrama.