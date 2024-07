ZAGONETNI VAN DER VALK: Četvrta sezona serije o harizmatičnom holandskom detektivu na kanalu star krajm

PREPREDENI holandski detektiv, naslovni junak serije "Van der Valk" vraća se, 19. jula, na kanal Star krajm, gde ćemo ga, premijerno sa ostatkom sveta, pratiti, petkom od 22.00, u četvrtoj sezoni.

Foto Star

Radnja britanske krimi-drame smeštena je u Amsterdam i kroz problematične događaje, koji prožimaju sve njegove društvene slojeve, pruža nam kompletan uvid u život ove dinamične svetske metropole. Na ulicama egzotičnog grada susreću se mnogobrojne kulture, bez rasnih, seksualnih i verskih podela. Upoznajemo grad u kojem koegzistiraju kriminalno podzemlje i visoko društvo. Van der Valkovo (Mark Voren) razumevanje ljudske slabosti tera ga da se prema osumnjičenima odnosi sa saosećanjem. On želi da ih izvede pred lice pravde, ali to ne mora da znači da ne može da razgovara ili da provodi vreme sa njima.

Njegov privatni život je enigma. Ni sa jednom devojkom ne ostaje dugo. Rođen je i odrastao u Amsterdamu, ali se o njegovoj prošlosti malo zna. Posmatrajući Van der Valka i njegov tim, stiče se utisak da su njihovi međusobni odnosi njegov oslonac u životu. Posebno prijateljstvo gaji sa inspektorom Lusijen Hasel (Mejmi Mekoj). Ona je njegovo merilo za sve, sa njom deli radost i tugu, i jedina je osoba kojoj istinski veruje.

Foto Star

- Divan je osećaj vratiti se na set i biti okružen dragim licima. Uvek je sjajno upoznavati nove kolege, mada je ova serija odavno dobila još jednog stalnog glavnog glumca, a to je grad Amsterdam. Toliko dugo smo već u ovom gradu da počinjem da ga doživljavam kao drugi dom - poručuje glavna zvezda serijala Mark Voren, ističući da svaki slobodan trenutak koristi kako bi se uklopio među Holanđane.

- Obožavam da istražujem razne kvartove Amsterdama, i uživam u vožnji biciklom uz kanale, što me vraća u detinjstvo. Ne postoji ništa što se može uporediti sa vožnjom. To je neponovljiv osećaj slobode. Mada, moram priznati da mi je trebalo malo vremena da se priviknem na bicikl koji sam dobio od kolega. Navikao sam na to da se koči kočnicama na volanu. Međutim, ovaj koji sam ja dobio imao je samo nožnu kočnicu, odnosno kočite tako što pedalu vraćate unazad. Čini mi se da mi je to bio najopasniji izazov sa snimanja četvrte sezone. Lakše mi je bilo da jurim kriminalce i izvodim akcione scene pred kamerama, nego da zakočim da ne upadnem u kanal dok uživam u vožnji gradom - uz smeh otkriva zanimljivost sa seta zvezda serije "Van der Valk".