OSTVARIO SAM SAN, PREPEŠAČIO SAM KINESKI ZID: Eš Dajks, poznati TV avanturista, u novom dokumentarcu o svetskom čudu koje se vidi iz svemira

TRI velika svetska rekorda krase biografiju britanskog ekstremnog sportiste, Eša Dajksa, koji je do 25. godine prepešačio Mongoliju i Madagaskar, a zatim je 2019. ovom spisku avantura dodao i pešačku misiju od izvora do ušća najmoćnije azijske reke Jangcekjang

Foto Vijasat

Na kanalu Vijasat eksplor, nedeljom, od 21.00, u emisiji "Kineski zid sa Ešom Dajksom" pratimo njegovo novo desetonedeljno putovanje i upoznavanje sa Dajksu najintrigantnijom svetskom kulturom - Kinom.

- Pre nego što sam uopšte znao da će avanturizam postati moja životna profesija, već sam bio potpuno opčinjen ovom zemljom. Još sa 19 godina zaposlio sam se kao spasilac kako bih uštedeo novac za moje prvo veliko putovanje. Moja staza bila je prilično neuobičajena. Većina ljudi završi koledž jer je rešena da posle toga nastavi akademsko obrazovanje. Odustao sam, međutim, od fakultetske diplome da bih sledio strast koja je dala smisao mom životu - poručuje na početku ekskluzivnog razgovora za "TV novosti" jedan od najpoznatijih televizijskih ekstremnih sportista na svetu.

* Sećate li se vašeg prvog putovanja?

- Da, to je bila upravo Kina. Radio sam tri posla istovremeno kako bih sakupio dovoljno novca da se otisnem u ovu avanturu. Bilo je to i putovanje na kom sam mnogo naučio o sebi. U Kini sam boravio oko dve nedelje i još tada sam zacrtao da želim da pređem ceo Kineski zid pešice. Posmatrajući na mapi koliki je to put i o kako velikoj zemlji je reč shvatio sam da je to avantura kojoj ću morati da se vraćam više puta u životu. I smatram da je čak ni u tom slučaju nikada neću istražiti celu. Sa svim mojim dosadašnjim putovanjem imam osećaj da sam tek zagrebao sve ono što Kina ima da ponudi. U prvom obilasku fokusirao sam se na priobalni deo, zatim sam istražio tok moćnog Jangcea, a naredna avantura povela me je u istraživanje Kine po širini, od jedne do druge granice. U novom dokumentarnom serijalu ostvarujem svoj najveći san - da prepešačim Kineski zid od početka do kraja. Snimanje te misije trajalo je neverovatnih 100 dana i jedno je od najinspirativnijih iskustava u mom životu.

Foto Vijasat

* Šta ga čini drugačijim u odnosu na vaša ranija putovanja?

- Ovo nije samo ostvarivanje još jednog rekorda ili ispunjenje dečačke pustolovine. Prepešačiti Kineski zid može svako ko sebi zacrta to za cilj. U ovom serijalu mi donosimo priču o jednoj od najvažnijih svetskih istorijskih znamenitosti kroz vekove, sagledavajući sve uticaje koje je on imao na narod i prirodu ove zemlje. Naša emisija nije samo u vezi fizičkih zahteva koje sam imao kao sportista tokom ovog izazova. Potrudio sam se da gledaocima obezbedim pun uvid u to kako su Zid i ljudi koji ga okružuju povezani već stotinama godina i na koji način se nasleđe o važnosti očuvanja ovog spomenika kulture prenosi sa generacije na generaciju. Čini mi se da je najvažnije pitanje koje sam postavio sebi radeći na ovom serijalu jeste koliko se buduće onlajn generacije spremne i dorasle zadatku koji bi uskoro trebalo da naslede od starijih. Da li su poklonici nekog virtuelnog sveta u stanju da na pravi način dožive svu tradiciju i vekove običaja koje simbolizuje Kineski zid. Hoće li uspeti da ga sačuvaju od zuba njihovog vremena koje je bez sumnje već zagospodarilo svetom?

* Koliko je Kineski zid ugrožen? Da li ste uspeli da doživite istoriju Kine koračajući ovim svetskim čudom od početka do kraja?

- Kinezi i njihova država sa mnogo ozbiljnosti doživljavaju svoju istoriju i imaju veliku odgovornost prema očuvanju svih znamenitosti na tlu Kine. Na državnom nivou postoji sektor koji se bavi ulaganjem u restauriranje Kineskog zida i njegovim obnavljanjem kada god za to postoji potreba. Međutim, i građani su na lokalnom nivou veoma dobro organizovani i rade na njegovoj zaštiti, kako od prirode koja normalno zauzima prostor koji joj pripada, isto tako i od nemarnog ljudskog ponašanja. Tokom ovog putovanja obišao sam sve delove ove građevine, i one koji su očuvani u originalnom obliku, kao i one delove koji su obnovljeni, ali bilo je i neverovatnih uspomena među kojima se, svakako, izdvaja obilazak dela Kineskog zida koji je trenutno pod vodom. Svaki od ovih segmenata priča svoj deo priče o istoriji Kine.

Foto Vijasat

* Kako ste doživeli Kinu kroz ovu avanturu?

- Nije mi prvi put da sam posetio Kinu, tako da već imam formiranu sliku o bogatstvu i raznolikosti ove drevne zemlje. Najsnažniji utisak koji sam poneo sa ovog putovanja jesu iskustva kroz koja sam doživeo običan narod na ovom putovanju. Iako je snimanje trajalo nekih 100 dana, celokupna priprema trajala je gotovo pola godine. Bilo je mnogo zahtevnih i opasnih sekvenci. Tim je uz mene činilo osmoro ljudi. To nije bila samo još jedna od mojih samostalnih misija na koje sam navikao. Rad na ovom projektu podrazumevao je i snimanje, razgovor sa ljudima, prilagođavanje ostalim članovima ekipe. To smo sve radili pešice, bez ikakvih vozila koja su nam bila na raspolaganju kao pomoć. Bili smo oslonjeni samo na sopstvenu izdržljivost, snalažljivost i naše noge. Iako u ovoj emisiji nisam bio prinuđen kao u onima snimanim na Madagaskaru ili u delti Jangcea da lovim svoj ručak po divljini kako bih preživeo, čini mi se da sam ovde imao veći izazov jer sam se našao u situaciji koja mi kao pustolovu nije prirodna. Trebalo je da sva doživljena iskustva pretočim u priču za gledaoce. A ovde je ta priča bila fokusirana na kulturnu, društvenu, pa i gastronomsku raznolikost Kine na svakom koraku koji smo napravili osvajajući Zid. I to je najvrednija uspomena koju ću poneti sa ovog putovanja.

* Ko su ljudi sa kojima ste razgovarali?

- Oni u Kini imaju posebnu titulu. Zovu se čuvari Zida. Mladi danas mahom odlaze u gradove tragajući za boljim poslovima i sigurnijom budućnošću. U selima kroz koja uglavnom prolazi Kineski zid ostaju stariji i među njima ima mnogo čuvara Zida. Oni sa velikim ponosom rade na zaštiti ove znamenitosti. Zanimljivo je da se ta dužnost na neki način urezala u njihovu psihu. Oni to ne rade zbog toga što im je neko naredio. U velikom broju slučajeva reč je o ljudima koji žive u izuzetno lošim uslovima usred negostoljubive prirode, daleko od civilizacije zbog toga što im njihova moralna dužnost nalaže. Oni su poslednja brana pred silom vremena i prirode koji svakodnevno pokušavaju da sakriju tragove ovog moćnog ljudskog poduhvata dugačkog 21.000 kilometara. Od početka do kraja možete ih naći na svakom koraku, a naša emisija je u stvari počast njihovoj velikoj žrtvi i nesebičnosti. Postoji mnogo pitanja koja su pokrenuta njihovim svedočanstvima u ovom serijalu. Šta za njih znači to što su čuvari Zida? Da li postoje naraštaji koji će prihvatiti ovu titulu ako vidimo da je sve manje mladih ljudi u mestima u kojima oni žive? Koliko smo daleko od trenutka kada će ovo svetsko čudo pokleknuti pred jedinim osvajačem čija je moć veća i od mongolskih hordi? Hoće li ga vreme napokon pobediti?