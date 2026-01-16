PRVI SNIMCI MESTA NA KOJEM JE LIKVIDIRAN BIŠVI IGRAČ CRVENE ZVEZDE: Bakić izrešetan sa tri metka, policija pokrenula akciju "Vihor 3"
DANAS je na Avali izrešetan Živko Bakić Žoca (43), bivši fudbaler Crvene Zvezde i pripadnik "balkanskog kartela".
Telo bivšeg fudbalera Živka Bakića Žiće pronađeno je u šumi, u Ulici put za Malu Ivanču kod broja 65 kod Sopota.
Žakić je pronađen sa ranama od tri metka na telu.
On je, kako se sumnja, ubijen tokom redovne šetnje s nanogicom, a bio je u kućnom pritvoru pošto mu se sudilo pred Specijalnim sudom u Beogradu zbog šverca 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Evorpu.
Na mestu gde je likvidiran bivši fudbaler sve vrvi od policije. Na licu mesta su brojne ekipe, a uviđaj je u toku.
Pogledajte snimke:
Podsetimo, zločin se odigrao oko 14 časova, u trenutku kada je muškarac šetao ulicom. Kako mediji saznaju sa terena, napadač je žrtvi prišao i ispalio više hitaca, nakon čega je pobegao u nepoznatom pravcu.
Hitna pomoć je ubrzo stigla na lice mesta, ali lekari su mogli samo da konstatuju smrt.
Policijske snage su blokirale ovaj deo grada, a u toku je akcija "Vihor 3" kako bi se ušlo u trag počiniocu.
Forenzičke ekipe obavljaju uviđaj, a policija uzima izjave od potencijalnih svedoka i pregleda snimke sa sigurnosnih kamera okolnih objekata.
Ko je bio Živko Bakić pročitajte u odvojenom tekstu.
Preporučujemo
STRAVIČNA NESREĆA U NOVOM PAZARU: Policija, Hitna i vatrogasci na licu mesta
16. 01. 2026. u 21:33
ZAPALIO SE AUTOBUS NA AUTO-PUTU BEOGRAD-NIŠ: Putnici hitno evakuisani
16. 01. 2026. u 19:09
POLOVNI HRVATSKI "RAFAL" SE POKRAVIO ČIM JE POLETEO: Hitno morao da prekine let
JEDAN od borbenih aviona „Rafal“ Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva morao je u četvrtak da prekine planirani let zbog tehničkih problema koji su se pojavili pri poletanju.
16. 01. 2026. u 21:12
OVO JE GLAVNI UDARAC ZA NATO I KIJEV: U napadu „orešnikom“ uništena fabrika od velikog značaja (VIDEO)
NAPAD „orešnikom“ onesposobio je Lavovsku državnu fabriku za popravku aviona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
12. 01. 2026. u 15:27
GDE JE DANAS ČEDINA BIVŠA ŽENA? Jelena uživa u Americi - sa novim dečkom
JELENA i Čeda su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.
16. 01. 2026. u 09:52
Komentari (0)