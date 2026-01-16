PRVI SNIMCI MESTA NA KOJEM JE LIKVIDIRAN BIŠVI IGRAČ CRVENE ZVEZDE: Bakić izrešetan sa tri metka, policija pokrenula akciju "Vihor 3"

DANAS je na Avali izrešetan Živko Bakić Žoca (43), bivši fudbaler Crvene Zvezde i pripadnik "balkanskog kartela".

Telo bivšeg fudbalera Živka Bakića Žiće pronađeno je u šumi, u Ulici put za Malu Ivanču kod broja 65 kod Sopota.

Žakić je pronađen sa ranama od tri metka na telu.

On je, kako se sumnja, ubijen tokom redovne šetnje s nanogicom, a bio je u kućnom pritvoru pošto mu se sudilo pred Specijalnim sudom u Beogradu zbog šverca 324 kilograma kokaina iz Južne Amerike u Evorpu.

Na mestu gde je likvidiran bivši fudbaler sve vrvi od policije. Na licu mesta su brojne ekipe, a uviđaj je u toku.

Pogledajte snimke:

Podsetimo, zločin se odigrao oko 14 časova, u trenutku kada je muškarac šetao ulicom. Kako mediji saznaju sa terena, napadač je žrtvi prišao i ispalio više hitaca, nakon čega je pobegao u nepoznatom pravcu.

Hitna pomoć je ubrzo stigla na lice mesta, ali lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Policijske snage su blokirale ovaj deo grada, a u toku je akcija "Vihor 3" kako bi se ušlo u trag počiniocu.

Forenzičke ekipe obavljaju uviđaj, a policija uzima izjave od potencijalnih svedoka i pregleda snimke sa sigurnosnih kamera okolnih objekata.

Ko je bio Živko Bakić pročitajte u odvojenom tekstu.