PRONAĐENO TELO ŽENE U BUNARU KOD UBA: Policija na licu mesta

TELO žene (70) pronađeno je jutros u bunaru u selu Milorci kod Uba.

Za sada nije poznato o kome je reč, a da je telo u bunaru primetili su meštani sela kod Uba.

Kako je poznato, oni su navodno o svemu odmah obavestili policiju i vatrogasce-spasioce koji su odmah došli na teren.

- Vatrogasci su iz bunara izvukli telo na površinu, a lekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt. Po nalogu dežurnog tužioca telo je poslato na obdukciju koja će utvrditi kako je došlo do tragedije - navodi se.

