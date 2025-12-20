PRONAĐENO TELO ŽENE U BUNARU KOD UBA: Policija na licu mesta
TELO žene (70) pronađeno je jutros u bunaru u selu Milorci kod Uba.
Za sada nije poznato o kome je reč, a da je telo u bunaru primetili su meštani sela kod Uba.
Kako je poznato, oni su navodno o svemu odmah obavestili policiju i vatrogasce-spasioce koji su odmah došli na teren.
- Vatrogasci su iz bunara izvukli telo na površinu, a lekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt. Po nalogu dežurnog tužioca telo je poslato na obdukciju koja će utvrditi kako je došlo do tragedije - navodi se.
(Kurir)
BONUS VIDEO:
MESTO STRAVE: Kuća i dvorište gde je pronađeno telo starice u selu Boka
