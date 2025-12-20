Zločin

PRONAĐENO TELO ŽENE U BUNARU KOD UBA: Policija na licu mesta

Ana Đokić

20. 12. 2025. u 14:16

TELO žene (70) pronađeno je jutros u bunaru u selu Milorci kod Uba.

ПРОНАЂЕНО ТЕЛО ЖЕНЕ У БУНАРУ КОД УБА: Полиција на лицу места

Foto SK

Za sada nije poznato o kome je reč, a da je telo u bunaru primetili su meštani sela kod Uba.

Kako je poznato, oni su navodno o svemu odmah obavestili policiju i vatrogasce-spasioce koji su odmah došli na teren.

- Vatrogasci su iz bunara izvukli telo na površinu, a lekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt. Po nalogu dežurnog tužioca telo je poslato na obdukciju koja će utvrditi kako je došlo do tragedije - navodi se.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

MESTO STRAVE: Kuća i dvorište gde je pronađeno telo starice u selu Boka

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NE ZNAM GDE SU ANINA DECA: Milanka LJubičić, majka Beograđanke za čije ubistvo je osuđen Brajan Volš, za Novosti
Suđenja

0 3

NE ZNAM GDE SU ANINA DECA: Milanka LJubičić, majka Beograđanke za čije ubistvo je osuđen Brajan Volš, za "Novosti"

NE znam gde su Anina deca. Dečaci su, kad je Brajan uhapšen smešteni u nadležnu ustanovu pri Centru za socijalni rad, tako sam čula, a to su i mediji objavljivali. Ne znam zbog čega to drže u tajnosti. Moja ćerka Aleksandra, koja živi u Kanadi, povremeno se, kad joj to dozvole, čuje sa njima video-pozivom. Jedino što znam jeste da su dobro.

19. 12. 2025. u 19:00

Politika
Tenis
Fudbal
DOBRA VEST ZA PENZIONERE: Popusti u prodavnicama do 6.500 dinara - evo kako da ih dobijete

DOBRA VEST ZA PENZIONERE: Popusti u prodavnicama do 6.500 dinara - evo kako da ih dobijete