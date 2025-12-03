Zločin

UHAPŠENE TRI OSOBE ZBOG NASILNIČKOG PONAŠANJA: Maltretirali dvojicu maloletnika

Predrag Stojković

03. 12. 2025. u 21:31

POLICIJA u Beogradu uhapsila je tri osobe osumnjičene za nasilničko ponašanje izvršeno prema maloletnim licima u novembru u Višnjičkoj banji, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Pripadnici MUP-a policijske stanice Palilula uhapsili su L. V. (20), Đ. V. (18) i V. M. (18) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje, dok je zbog istog krivičnog dela osumnjičeni maloletnik (17) saslušan.

Osumnjičeni su u novembru, u Višnjičkoj banji, vidno noseći obeležja jedne navijačke grupe prišli dečacima starosti 14 i 15 godina i tražili su im da skinu majice sa obeležjem jednog sportskog kluba i uz pretnju nožem, naneli im lake telesne povrede.

Pretresom stanova osumnjičenih, policija je pronašla predmete i sredstva izvršenja krivičnog dela.

L. V, Đ. V. i V. M. je, po nalogu dežurnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 časova, dok je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva osumnjičeni maloletnik saslušan.

Tanjug

