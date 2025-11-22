PRONAĐENO TELO MUŠKARCA NA NOVOM BEOGRADU, SUMNJA SE DA JE UBIJEN: Hitno pokrenuta akcija Vihor 3
Oko 11.45 časova na Novom Beogradu, u Bulevaru Arsenija Čarnojevića iza trafike , pronađeno je NN muško lice bez znakova života, sa vidnom povredom glave.
Prema prvim informacijama neposredno pre dolaska policije čuli su se pucnji.
U toku je policijski rad na utvrđivanju svih okolnosti događaja, a na snazi je akcija „Vihor 3".
