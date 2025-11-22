Zločin

PRONAĐENO TELO MUŠKARCA NA NOVOM BEOGRADU, SUMNJA SE DA JE UBIJEN: Hitno pokrenuta akcija Vihor 3

В.Н.

22. 11. 2025. u 12:13

Oko 11.45 časova na Novom Beogradu, u Bulevaru Arsenija Čarnojevića iza trafike , pronađeno je NN muško lice bez znakova života, sa vidnom povredom glave.

ПРОНАЂЕНО ТЕЛО МУШКАРЦА НА НОВОМ БЕОГРАДУ, СУМЊА СЕ ДА ЈЕ УБИЈЕН: Хитно покренута акција Вихор 3

Foto: N. Skenderija/MUP

Prema prvim informacijama neposredno pre dolaska policije čuli su se pucnji.

U toku je policijski rad na utvrđivanju svih okolnosti događaja, a na snazi je akcija „Vihor 3".

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NA OTVARANJU SPEKTAKL: Barsa se konačno vraća na Kamp Nou, gost je osmostruki prvak Španije!
Tip fudbal

0 0

NA "OTVARANjU" SPEKTAKL: Barsa se konačno vraća na "Kamp Nou", gost je osmostruki prvak Španije!

BARSELONA se konačno vraća kući! Posle više od dve godine renoviranja i 909 dana „izbeglištva“, Katalonci će ponovo istrčati na teren "Kamp Nou" stadiona, sada u ograničenom kapacitetu od 45.000 gledalaca. Utakmica protiv Atletik Bilbaa biće emotivna, važna i takmičarski zahtevna jer Barsa juri Real i ne sme da ispusti bodove na veličanstvenom povratku kući.

22. 11. 2025. u 07:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINJA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)

RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)