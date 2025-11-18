POGLEDAJTE TRENUTAK KADA BRAJAN VOLŠ PRIZNAJE KRIVICU: Izgovorio jezivo "da" (VIDEO)

BRAJAN Volš koji je optužen da je ubio svoju suprugu Anu Volšu njihovoj kući u predgrađu Bostona nakon što je saznao za njenu navodnu aferu, promenio je danas svoju izjavu o dve manje tačke optužnice, neposredno pre početka izbora porote za suđenje za ubistvo.

FOTO: AP/Tanjug

Volš se izjasnio krivim po drugoj i trećoj tački optužnice — priznao je da je davao lažne informacije policiji i da je protivpravno premeštao ljudsko telo.

Dok su tužioci iznosili dokaze protiv njega, njegov branilac je istakao da je Volš priznao samo te manje prekršaje, ali da i dalje u potpunosti poriče krivicu za ubistvo.

Advokat je naglasio da Volš ne priznaje da je telo svoje supruge bacio u kontejner, niti da je imao bilo kakvu ulogu u uništavanju njenih posmrtnih ostataka.

Na trenutak je došlo do tenzije u sudnici kada su tužioci ukazali da je Volš, pod zakletvom, sudiji rekao da je i dalje u braku.

Nakon kratkog razgovora advokata sa sudijom, odbrana je pojasnila da Volš pravno razume da više nije u braku, s obzirom na smrt svoje supruge.

- Gospodine Volš, da li ste zaista namerno uklonili ili preneli telo Ane Voš ili njene posmrtne ostatke, a da niste bili zakonski ovlašćeni da to učinite? - upitala je sudija Višeg suda Norfoka, Dajan Frenijer.

- Da, časni sude - odgovorio je Volš.

Pogledajte kako je izgledalo propitivanje Volša:

(Kurir)