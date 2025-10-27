OGLASILA SE MAJKA VOZAČA "AUDIJA" SMRTI: Pred nama nije pio ni gazirano, a kamoli alkohol - sebi i nama je uništio život
OGLASILA se majka Nikole Đ. (24), državljanina Bosne i Hercegovine, koji je pod uticajem narkotika i alkohola, sa 1,76 promila alkohola u krvi prošao kroz crveno svetlo na semaforu i "audijem" izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je u subotu uveče na Novom Beogradu poginula tročlana porodica.
- Naš žal je nemoguće opisati. Očajni smo i suprug i ja jer je ovo i naša ogromna tragedija, pošto ničim ne možemo da popravimo situaciju koja ne može biti teža. Nemamo reči - rekla je majka tihim glasom, preko telefona iz porodične kuće u Brčkom.
Činjenicu da je njen sin u trenutku udesa bio pod dejstvom alkohola i narkotika, ona nije mogla da objasni.
- Pred nama Nikola nikada nije pio, čak ni gazirano, a kamoli alkohol. Uvek je bio uzoran i dobar dečak i momak. Bio je u Beogradu sam, tamo je završio fakultet. Ovim je sebi i nama uništio život. Šta više da kažem, ne znam jer sve što bismo rekli nema smisla - rekla je.
Nikoli Đ. koji je državljanin Bosne i Hercegovine, a koji je u stanju veoma teške alkoholisanosti sa izmerenih 1,76 promila i pod dejstvom psihoaktivne supstance - opojne droge marihuana, upravljao vozilom marke “Audi A4” i prošao kroz crveno svetlo na semaforu i "audijem" izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula tročlna porodica, odmah je određeno zadržavanje.
On je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu izjavio da bi voleo da je mrtav, a da je porodica živa i zaćutao, ne mogavši da iznese odbranu.
Prema rezultatima istrage Nikola je u trenutku nesreće vozio 132 kilometra na sat.
Na mestu su stradarli saobraćajni policajac Bojan Živković (43), njegova supruga Dijana Kaiš (38) i devetogodišnji sin Mihajilo.
(Republika)
ŠOK U NjUJORKU: Pogledajte šta je Putinov specijalni izaslanik doneo na razgovore sa SAD (FOTO)
SPECIJALNI izaslanik ruskog predsednika Vladimira Putina Kiril Dmitrijev doneo je na razgovore sa zvaničnicima u Sjedinjenim Američkim Državama bombone koje na omotima imaju Putinove citate.
26. 10. 2025. u 17:16
ŠTA SE DEŠAVA U POKROVSKU? Situacija za Ukrajinu je mnogo gora nego na mapama, Sirski pobesneo
RUSKI predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da je grad Pokrovsk u Donjeckoj oblasti opkoljen, dok njegovi generali tvrde da je u gradu i okolini blokirano više od pet hiljada ukrajinskih vojnika.
26. 10. 2025. u 18:54
"CECIN SINE, ĆUTI I UDARAJ, ZA BOLjE I NISI!" Voditeljka odbrusila Veljku - "Ozbiljan kompleks!"
NAKON što je bokser Veljko Ražnatović pokušao da ismeje performans voditeljke Jovane Jeremić, koji je upriličila tokom proslave njenog rođendana, ona mu je brzo javno uzvratila, u svom stilu.
26. 10. 2025. u 10:48
Komentari (0)