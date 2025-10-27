"VOLEO BIH DA SAM JA MRTAV, A ONI ŽIVI" Vozač "audija" smrti se na saslušanju obratio familiji žrtava stravične saobraćajne nesreće

NIKOLA Đ. iz Brčkog sumnjiči se da je pod dejstvom alkohola i droge, brzinom većom od dozvoljene prošao na crveno svetlo na semaforu i zakucao se u automobil u kom su bili otac, majka i sin (9)

Nikola Đ. (24), državljanin Bosne i Hercegovine, koji je drogiran i pijan, sa 1,76 promila alkohola u krvi prošao kroz crveno svetlo na semaforu i "audijem" izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je u subotu uveče na Novom Beogradu poginula tročlna porodica, na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu odlučio je da se brani ćutanjem.

- U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je državljanin Bosne i Hercegovine Nikola Đ. (24) zbog postojanja osnova sumnje da se 26. oktobra 2025. godine na teritoriji GO Novi Beograd kao učesnik u saobraćaju nije pridržavao saobraćajnih propisa usled čega je nastupila smrt troje oštećenih, dok je jedan oštećeni zadobio teške telesne povrede - potvrđeno je iz tužilaštva.

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Nikola Đ. izjavio je da nije u stanju da iznosi odbranu jer je šokiran zbog svega što se dogodilo.

- Rekao je da se izvinjava porodicama žrtava i da bi više voleo da je nastradao umesto njih - saznaju mediji nezvanično.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor zbog svih zakonskih razloga: zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i zbog uznemirenja javnosti.

Naredbom o sprovođenju istrage Nikoli Đ. se na teret stavlja krivično delo Teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana, za koje je zaprećena kazna zatvora od 5 do 15 godina.

Postoje osnovi sumnje da je Nikola Đ. 26. oktobra oko 00.44 časova na raskrsnici Ulice Omladinskih brigada i Bulevara heroja sa Košara, kao vozač postupao u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja, kojom prilikom nije pokazao obzir prema bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju, jer je u stanju veoma teške alkoholisanosti 1,76 promila i pod dejstvom psihoaktivne supstance - opojne droge marihuana, upravljao vozilom marke “Audi A4”.

Krećući se desnom saobraćajnom trakom ulice Bulevara heroja sa Košara iz pravca mosta na Adi prema ulici Tošin bunar, osumnjičeni je došao do navedene raskrsnice, ali se nije zaustavio ispred obeleženog pešačkog prelaza, kada mu je na semaforu prolaz bio zabranjen (crveno svetlo), već je velikom - neprilagođenom brzinom od oko 132 kilometara na čas, gde je dozvoljena brzina 50 kilometara na čas, ušao u raskrsnicu, čime je postupio suprotno odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Tom prilikom je prednjom stranom vozila udario u desnu bočnu stranu vozila marke "Hundai I-30" kojim je upravljala oštećena D.K, koja se kretala Bulevarom heroja sa Košara iz pravca ulice Tošin bunar prema mostu na Adi, a u momentu nezgode je skretala levo u ulicu Omladinskih brigada, kada joj je na semaforu prolaz bio dozvoljen (zeleno svetlo).

Usled udara njeno vozilo se zarotiralo u desnu stranu i desnom bočnom stranom udarilo u stub semafora i stub električne rasvete, usled kog udara su D.K, kao i putnici iz istog vozila B.Ž. i M.Ž. zadobili povrede zbog kojih su na licu mesta preminuli, dok je teške telesne povrede zadobio J.P, putnik iz vozila kojim je upravljao osumnjičeni.

Na mestu su stradarli saobraćajni policajac Bojan Živković (43), njegova supruga Dijana Kaiš (38) i devetogodišnji sin Mihajilo.

