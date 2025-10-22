Zločin

PRONAĐENO TELO KOD ĆUPRIJE

В.Н.

22. 10. 2025. u 14:31

TELO nepoznate osobe pronađeno je u 11.42 sati u mestu Senje kod Ćuprije u priobalju reke Ravanica.

ПРОНАЂЕНО ТЕЛО КОД ЋУПРИЈЕ

Z. Grumić

Na lice mesta izašli su pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice Ćuprija - dva vatrogasca spasioca sa vozilom.

Oni su izvukli telo i predali ga policiji na dalje postupanje.

(Telegraf)

