IZBODEN MUŠKARAC U BEOGRADU: Dovezen i ostavljen ispred Urgentnog centra
MUŠKARAC R.J. (38) više puta izboden nožem dovezen i ostavljen ispred Urgentnog centra.
Kako nezvanično saznajemo, teško povređeni muškarac ostavljen je ispred Urgentnog centra sinoć oko ponoći, policija radi na slučaju.
- On je privatnim vozilom dovezen i ostavljen ispred. Nije poznato ko ga je dovezao i odakle. Primljen je sa više ubodnih rana po telu. Odmah je prebačen u operacionu salu i lekari se brinu o njemu - rekao je izvor Informera upoznat sa slučajem.
Policija radi na otkrivanju svih detalja napada i hapšenju napadača.
(Informer)
