IZBODEN MUŠKARAC U BEOGRADU: Dovezen i ostavljen ispred Urgentnog centra

В.Н.

05. 10. 2025. u 08:37

MUŠKARAC R.J. (38) više puta izboden nožem dovezen i ostavljen ispred Urgentnog centra.

ИЗБОДЕН МУШКАРАЦ У БЕОГРАДУ: Довезен и остављен испред Ургентног центра

Foto: Shutterstock

Kako nezvanično saznajemo, teško povređeni muškarac ostavljen je ispred Urgentnog centra sinoć oko ponoći, policija radi na slučaju.

- On je privatnim vozilom dovezen i ostavljen ispred. Nije poznato ko ga je dovezao i odakle. Primljen je sa više ubodnih rana po telu. Odmah je prebačen u operacionu salu i lekari se brinu o njemu - rekao je izvor Informera upoznat sa slučajem. 

Policija radi na otkrivanju svih detalja napada i hapšenju napadača.   

(Informer)

Fudbal
