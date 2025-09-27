LEKARI SE BORE ZA ŽIVOT BRUTALNO PREBIJENOM ČOVEKU U GROCKOJ: Muškarac ga šutirao po glavi i stomaku, pukla mu slezina

POLICIJA u beogradskoj opštini Grocka uhapsila je večeras oko 18 sati M. C. (30), zbog krivičnog dela nanošenje teških telesnih povreda i po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva odredila mu pritvor do 48 sati.

Milutin Labudović

M. C. se sumnjiči da je A. T. (40), koji je bio pod dejstvom alkohola, šutirao nogama po glavi i stomaku.

Lekari Urgentnog centra se bore za život povređenog, njemu je pukla slezina od batina i život mu je ugrožen.

(Kurir)

