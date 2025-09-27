Zločin

LEKARI SE BORE ZA ŽIVOT BRUTALNO PREBIJENOM ČOVEKU U GROCKOJ: Muškarac ga šutirao po glavi i stomaku, pukla mu slezina

В. Н.

27. 09. 2025. u 20:57

POLICIJA u beogradskoj opštini Grocka uhapsila je večeras oko 18 sati M. C. (30), zbog krivičnog dela nanošenje teških telesnih povreda i po nalogu Drugog osnovnog javnog tužilaštva odredila mu pritvor do 48 sati.

ЛЕКАРИ СЕ БОРЕ ЗА ЖИВОТ БРУТАЛНО ПРЕБИЈЕНОМ ЧОВЕКУ У ГРОЦКОЈ: Мушкарац га шутирао по глави и стомаку, пукла му слезина

Milutin Labudović

M. C. se sumnjiči da je A. T. (40), koji je bio pod dejstvom alkohola, šutirao nogama po glavi i stomaku.

Lekari Urgentnog centra se bore za život povređenog, njemu je pukla slezina od batina i život mu je ugrožen.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na Metropolitano da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu

SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na "Metropolitano" da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu