Zločin

DETALJI HORORA KOD DESPOTOVCA: Unuk zaklao babu i dedu

В.Н.

27. 09. 2025. u 10:14

KOD Jagodine se dogodilo dvostruko ubistvo kada je, kako se sumnja, M.M. (39) zaklao babu R.Ž. (76) i dedu R. M. (79) i pobegao.

ДЕТАЉИ ХОРОРА КОД ДЕСПОТОВЦА: Унук заклао бабу и деду

Novosti

Kako Informer nezvanično saznaje, ubistvo se dogodilo u selu Bogava, opština Despotovac, a tela nesrećnih supružnika su pronađena rano jutros u porodičnoj kući.

O slučaju su obavešteni policija i Tužilaštvo.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na Metropolitano da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu

SPEKTAKL U MADRIDU: Neprikosnoveni Real dolazi na "Metropolitano" da dodatno zagorča život svom velikom gradskom rivalu