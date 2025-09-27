DETALJI HORORA KOD DESPOTOVCA: Unuk zaklao babu i dedu

KOD Jagodine se dogodilo dvostruko ubistvo kada je, kako se sumnja, M.M. (39) zaklao babu R.Ž. (76) i dedu R. M. (79) i pobegao.

Kako Informer nezvanično saznaje, ubistvo se dogodilo u selu Bogava, opština Despotovac, a tela nesrećnih supružnika su pronađena rano jutros u porodičnoj kući.

O slučaju su obavešteni policija i Tužilaštvo.