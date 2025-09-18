"DEČAK JE BIO NA KREVETU, A DVE ŽENE NA PODU U LOKVI KRVI": Počinio zločin jer je supruga htela da se razvede - komšija zatekao jeziv prizor

DRŽAVLjANIN Srbije Nenad Mitrović (44) u utorak uveče ubio je svoju suprugu Zlaticu (44) i teško ranio njihovu ćerku K. M. (24) i njenog partnera (26) u stanu u Beču, a potom izvršio samoubistvo, jer je žena odlučila da se razvede od njega!

Kako prenose austrijski mediji, navodno su K. M. i njen partner kobnog dana u stanu u Beču pokušali da "pomire" roditelje, ali je izbila svađa tokom koje je Nenad Mitrović izvadio pištolj koji je poneo sa sobom i zapucao!

- Istražitelji još sklapaju mozaik zločina. Očekuje se da partner ćerke koja je imala nameru da pomiri roditelje uskoro bude u stanju da da opširan iskaz policiji, kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo u stanu i kojim redosledom je Mitrović pucao na žrtve. Navodno, on je samo kratko rekao istražiteljima da je povod svega bila ljubomora. Očevici krvoprolića su deca, nedavno rođena beba i dvogodišnje dete, ali i mlađa ćerka Nenada i Zlatice, stara 15 godina - prenose oni.

Deca, inače Nenadovi unučići i mlađa ćerka su nepovređeni i o njima je brigu preuzela sestra ubijene Zlatice. Navodno, kada je komšija Oliver koji je čuo buku i pucnjavu ušao u stan, starijeg dečaka zatekao je da sedi na kauču. U stanu je, kako navode mediji, bio i pas, i komšija je dečake i kućnog ljubimca odmah izveo iz stana i odneo kod drugog komšije.

Dve žene, ležale su u lokvi krvi.

- Lekari se trenutno bore za život ćerke - prenose mediji.

Oni navode i da je bračni par živeo razdvojeno, ali da još uvek nisu bili i formalno razvedeni.

- Sumnja se da je upravo razvod bio motiv za krvavi pir - navode oni.

Inače, krvavi zločin u stanu prijavile su komšije u utorak oko 20 sati, pošto se iz stana čula svađa, a potom i hici.

Kada su policajci stigli, primetili su muškarca koji je usmerio pištolj u njihovom pravcu. Jedan policajac je zapucao, ali je muškarac uspeo da uleti u automobil i pobegne. Međutim, ubrzo je sa ranom na glavi pronađen u svom automobilu, koji je bio parkiran, a policija je u kolima pronašla i oružje.

Portparolka policije Julija Šik za medije je rekla i da je osumnjičeni imao izrečenu meru zabrane nošenja oružja i pištolj je posedovao ilegalno.

(Kurir)

