UBIO ŽENU, PA PUCAO U GLAVU ĆERKI KOJA SE NEDAVNO PORODILA: Jezivi detalji porodičnog masakra u Beču
DRŽAVLjANIN Srbije Nenad Mitrović (44) u utorak uveče ubio je svoju suprugu Zlaticu (44) hicima iz pištolja i teško ranio njihovu ćerku K. M. (24) i njenog partnera (26) u stanu u Beču! Kako prenose austrijski mediji, posle krvoprolića istražitelji su u stanu ove porodice zatekli i dvoje dece, od kojih je jedno beba.
- Deca su nepovređena. U pitanju su Nenadovi unuci, deca od njegove ćerke. Inače, ćerka mu se nedavno porodila i pitamo se kako je mogao da puca u rođeno dete koje se pri tom tek porodilo - rekle su zaprepašćene komšije porodice Mitrović.
Hitac u glavu
Pomahnitali muškarac je, prema izvorima austrijskih medija, ćerki pucao u glavu i lekari joj se bore za život. Njen dečko je, takođe, teško ranjen, ali on se nalazi van životne opasnosti.
- Devojka je kritično, životno je ugrožena - rekli su izvori.
Kako ističe izvor, cela porodica poreklom iz jednog sela kod Petrovca na Mlavi, živela je u stanu u ulici Vorgartenštrase.
Kobnog dana komšije su čule jezivu svađu, a onda i sedam hitaca.
- U utorak, malo pre ovog krvoprolića, jedna komšinica je u zgradi srela K. M. Devojka joj je rekla da se njeni roditelji Nenad i Zlatica razvode, pa da znaju ukoliko budu čuli buku i galamu iz njihovog stana. Očigledno su se supružnici svađali i imali su razmirice oko razvoda - pričaju sagovornici. Motiv ubistva, kako navode istražitelji, mogao bi biti upravo razvod braka, međutim dalja istraga je u toku, nakon čega će se znati više detalja.
Komšije porodice Mitrović su za bečke medije rekli da je Nenad posle ispaljenih hitaca naoružan istrčao na ulicu.
- Kada su policajci stigli na lice mesta, zatekli su osumnjičenog ispred zgrade, a on je zapucao i na specijalce čim ih je ugledao. Policajci su uzvratili vatru, a on je uspeo da sedne u "mercedes" i odveze se nekoliko ulica dalje. Policajci su odmah otpočeli poteru za njim, ali se on brzo zaustavio - rekli su očevici.
Osumnjičeni je tada zatečen mrtav u automobilu, a pištolj je bio pored tela.
- Daljom istragom biće utvrđeno da li je Mitrović izvršio samoubistvo ili ga je pogodio policijski metak - rekla je portparolka austrijske policije, Džulija Šik i dodala:
- Naložena je obdukcija i biće utvrđeno da li se osumnjičeni ubio oružjem pronađenim u automobilu ili ga je policija pogodila tokom razmene vatre.
Šokiran sam
Svedok zločina, Joan Ile (56), koji živi na devetom spratu zgrade u kojoj se dogodilo krvoproliće, ispričao je za austrijski "Krone" šta se dogodilo u utorak uveče.
- U 20 časova moja žena je bila u vešernici, a ja sam gasio računar jer radim od kuće. Odjednom sam čuo sedam hitaca. Tačno sam brojao. Zaista sam šokiran. Nažalost, pucnji stalno odjekuju u ovom kraju - rekao je muškarac.
Uznemirujuć snimak: Pucao, pa daje gas i beži!
Na društvenim mrežama se pojavio snimak, koji navodno prikazuje vatreni okršaj između osumnjičenog Srbina i policije na ulicama Beča.
Kako se vidi na snimku, muškarac puca u pravcu policije, koja uzvraća vatru iste sekunde. Dok u pozadini odjekuju policijske sirene, osumnjičeni ulazi u "mercedes", daje gas i beži, a naoružani specijalci kreću za njim.
(Kurir)
