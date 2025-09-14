PRVI SNIMCI JEZIVOG UBISTVA U NIŠU: Muškarac ubijen nakon rasprave sa dva hica, deca počela da vrište (FOTO/VIDEO)

KAKO saznaju "Novosti", muškarac iz Niša upucan je sa dva hica u prisustvu velikog broja dece.

FOTO: Novosti

Dvojica muškaraca posvađali su se ispred jedne zgrade u Niškom naselju u blizini parka, nakon čega je prvi izvadio oružje i upucao tridesetogodišnjaka sa dva hica.

FOTO: Novosti

Jezivo ubistvo se dogodilo naočigled velike grupe dece koja su počela da vrište.

Hitna pomoć je pokušala reanimaciju, ali upucanom muškarcu nije bilo spasa.

U toku je potraga za ubicom.