PRVI SNIMCI JEZIVOG UBISTVA U NIŠU: Muškarac ubijen nakon rasprave sa dva hica, deca počela da vrište (FOTO/VIDEO)
KAKO saznaju "Novosti", muškarac iz Niša upucan je sa dva hica u prisustvu velikog broja dece.
Dvojica muškaraca posvađali su se ispred jedne zgrade u Niškom naselju u blizini parka, nakon čega je prvi izvadio oružje i upucao tridesetogodišnjaka sa dva hica.
Jezivo ubistvo se dogodilo naočigled velike grupe dece koja su počela da vrište.
Hitna pomoć je pokušala reanimaciju, ali upucanom muškarcu nije bilo spasa.
U toku je potraga za ubicom.
