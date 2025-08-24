Zločin

MLADIĆU SLOMILI LOBANJU: Još jedan napad u Beogradu

Zagorka Uskoković

24. 08. 2025. u 14:06

U DUNAVSKOJ ulici u Beogradu sinoć je pretučen U.K. (33), dok je šetao sa devojkom.

Foto N. Skenderija

Njega je napala grupa mladića, koji su posle incidenta pobegli. Sa teškim povredama glave prebačen je u Urgentni centar.

Lekari su konstatovali da je mladić teško pretučen, kao i da je zadobio prelom lobanje i naprsnuće kosti lica. Policija traga za napadačima, pregledaju se snimci sa kamera i utvrđuju sve okolnosti ovog brutalnog napada na Dorćolu.

