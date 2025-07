(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) SNIMAK DRAME U CENTRU BEOGRADA: Muškarac nožem izbo Afrikance

NAPADAČ, koji je 20. jula na Dorćolu u Beogradu nožem izbo i teško povredio dvojicu državljana Kraljevine Esvatini, D.L. (22) i M.K. (21), uhapšen je danas po poternici Višeg tužilaštva u Beogradu!

Foto: Printskrin Informer

Mladići su povređeni u Dobračinoj ulici na Dorćolu, ispred objekta u kom se održavao Festival afričke kulture.

U jednom momentu, kao što možemo videti na snimku, došlo je do svađe, a ubrzo i do do tuče više osoba.

Nakon toga, osumnjičeni mladić je izbo mladiće koji su državljani kraljevine Esvatini.

Kako se saznaje, napadač je Afrikance izbo nožem u nogu i leđa.

Obojica ranjenih su hitno prevezeni u Urgentni centar, gde su im konstatovane teške telesne povrede i zadržani su na daljem lečenju.

(Informer)