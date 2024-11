"LOVCI KAŽU DA SU SRELI ČOVEKA SA PUŠKOM, OVO IM JE REKAO": Dačić o potrazi za opasnim ubicom u Srbiji

MINISTAR unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da se i dalje traga za dvostrukim ubicom Alijom Balijagićem, koji se traži zbog ubistava u Bijelom Polju , ali da su u toku detaljne pretrage.

Foto: Fejsbuk

- Juče je celog dana bilo određenih informacija sa terena. Reč je o Prijepolju i graničnom pojasu prema Crnoj Gori. Na dva mesta je uočena osoba za koju se sumnjalo osnovano da je Balijagić. Dva dana komuniciramo sa policijom i Ministarstvom unutrašnjih poslova Crne Gore, međusobno sarađujući, imajući u vidu mogućnost da lako može doći da se on prebacuje sa jedne na drugu stranu granice, jer poznaje teren, zato smo i podigli nivo pripravnosti - rekao je Dačić u jutarnjem dnevniku na RTS-u.

- Prva informacija je bila od lovaca, da su sreli čoveka koji je nosio pušku, a rekao je da je izgubio svog lovačkog psa. Oni misle da liči na čoveka sa slike. Drugo, u selu Ivezići kod Prijepolja, to je selo prema granici, on je svratio kod jedne meštanke u kuću, popio dve čaše rakije i otišao. Ona nije mogla ni pretpostaviti ko je, ali je pozvala sina, a on policiju. Tako da su to dva traga koja govore o tome da je velika verovatnoća da je lociran u tim atarima kod Prijepolja. Onda smo podigli ne samo lokalnu policiju, već i specijalnu antiterorističku jedinicu i žandarmeriju. Oni se od sinoć nalaze na terenu, vrši se pretraga, svi su naši kapaciteti trenutno angažovani - kazao je Dačić.

Rekao je da je povećano prisustvo policajaca po svim linijama rada i da se koristi "sva moguća tehnika" i oprema MUP-a Srbije - dronovi, termovizija, psi tragači...

Ukazao je i da je teren prilično nepristupačan i brdovit i da ima dosta napuštenih objekata i katuna, ali da se obavlja detaljna pretraga.

Dačić je kazao i da je razgovarao sa crnogorskim kolegom Danilom Šaranovićem.

Podsetimo, pre ulaska u Srbiju Alija se krio u kući u naselju Grančevo, koju je prethodno obio, pa prespavao u njoj.

Potom je, kako se sumnja, pešačio oko dan da bi prešao granicu. U toj kući pronađen je njegov DNK, što je prvi konkretan trag od početka potrage.